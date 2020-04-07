【隔離令】梁芷珊英國返港戴巨型監察手帶　形容大到似手鈪：沖涼都要戴住

▲ 梁芷珊從英國返港，隔離期間需戴著監察手帶，她稱「大到似手鈪」。

新冠肺炎疫情擴至全球，港府自上月要求從外國抵港人士強制檢疫14天，並戴上電子手環作監察。梁芷珊與前夫羅傑承育有17歲女兒Eily，女兒赴英國讀書。為了女兒，梁芷珊早前飛往英國，並逗留了2個月。她4月1日乘坐飛機從倫敦返港，獲發一隻「進化版」監察手環，形容大如手鐲，直言很不方便，而且黏著皮膚，很辛苦。

梁芷珊近日在facebook上載相片指，朋友形容手環「大到好似神奇女俠隻手鈪咁」，十分貼切。她表示，戴上這款手環後，總被頂著，很礙事，「黐住皮膚好辛苦，仲出汗」，洗澡時仍需戴著。昨日她煮宵夜、洗碗時，更被手環弄得相當苦惱，直言：

大到阻住戴手套，啲水係咁走入手套裏面。濕一邊手套係最煩嘅，反轉佢又反唔晒，吹乾又乾唔晒。

▲ 梁芷珊稱，戴著手帶不方便洗碗。（梁芷珊facebook）

沒接衛生署電話 回撥無人接聽

梁芷珊回港後拍片分享自己從倫敦返港，開展家居隔離的經歷。她稱，4月1日晚上乘搭直航從英國倫敦返港，全機只有30多人，大家也戴上口罩，沒有人穿上全副保護衣。因為人不多，乘客與乘客之間相隔了五、六行。

抵港人士在機場主要分兩條隊伍：有症狀、無症狀。以她所見，大部分人也無症狀。排隊登記後，除了獲發監察手帶，她也取得一個用作收集深喉唾液的瓶子。抵港人士可選擇乘坐機場的接駁巴士往亞洲博覽館作即場檢測，或選擇回家啟動監察手帶，翌日早上起床時留下痰或唾液，交由親友即日早上把樣本送往檢測中心。

梁芷珊選擇先回家，離開機場時，各人可自行乘坐的士、巴士、港鐵等交通工具。她拍片展示手上的監察手帶時表示，「進化版」的手帶體積較大，很「論盡」。從片段可見，猶如一隻大型手錶。

她稱，要先開啟手機的藍芽，然後在家中行走10步，就可連接手環了。「據講每天會收到衛生署的電話，我剛才發現自己miss咗兩個calls」。她發現後，馬上回撥，卻沒有人接聽，稱平時會手機校至靜音模式，現在立即開鈴聲，以防再聽不到來電。她表示，會在家隔離14天或以上，家中糧食尚算足夠。

更多有關電子手環的報導，請看：

【隔離令】家居檢疫人士疑違反隔離令 帶電子手環阿伯深水埗屋邨商場平台「散步」

【社區播毒】戴電子手環少女到日本餐廳 食客拍片跟足幾條街的士司機拒載

TOPfit 現推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：王俊賢