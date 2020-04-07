【香港開電視】余香凝自細跟母親學廚藝　Jennifer曾歷火燒廚房驚魂

▲ 余香凝聯同節目主持黃芳雯一起下廚。

余香凝（Jennifer）前日擔任香港開電視飲食節目《30分鐘大放餸》，此節目是邀請星級嘉賓分享入廚之樂。而余香凝聯同節目主持黃芳雯一起下廚，齊齊炮製薑汁鮮奶燉蛋白、涼瓜菜圃煎蛋、咕嚕蝦球和紫菜豆腐湯等美味菜餚。

自言入得廚房出得廳堂的余香凝，原來由小學三年班就接受媽媽的廚藝訓練，起初由學煎蛋開始，每當媽媽跟親友們在家打麻雀時，她就為她們煮餐蛋麵。

而首次擔任烹飪節目嘉賓的余香凝也很認真，事前特意在家早作準備。余香凝自言擅長烹調中菜，雖然入廚很有經驗，但她分享一次差點「火燒廚房」經歷。

▲ 余香凝於節目內一顯廚藝。

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她說道：「有一次我和朋友在網上開直播，打算直播烹調過程。我不小心滴了一滴汁在爐頭，就直接拿紙巾去抹，結果不小心將紙巾燒著！」

余香凝笑言自始看到爐頭上有污漬都忍手，免得再火燒廚房。

▲ 余香凝於節目中分享火燒廚房的經醒。

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