【眼睛健康】岑智明患青光眼推辭世界氣象組織新職　醫生解構急性青光眼症狀

▲ 醫生解構急性青光眼症狀。

前天文台長岑智明日前在個人Facebook專頁宣布，因健康理由，已推辭世界氣象組織（WMO）服務司司長一職，並透露短期內將進行青光眼手術，並在未來一段時間休養，希望能阻止視力進一步下降。到底什麼是青光眼？青光眼有什麼症狀？

醫善同行顧問及眼科專科醫生黃澤銘表示，青光眼可分為原發性和繼發性；亦可以分為窄角性和開角性；也可因應發生的時間分為急性和慢性。屬一種視神經病變，因一系列情況而導致視神經受損，繼而造成視力永久喪失。這些情況的症狀、治療及病情的預後不盡相同。

原發性青光眼成因未明，可能與遺傳因子有關；至於繼發性青光眼則由另一眼疾或其它原因誘發，例如虹膜炎性青光眼和過度使用類固醇後引致青光眼等。

青光眼症狀：

慢性青光眼症狀不明顯，需靠定期眼睛檢查，才能及早發現。一般患者出現症狀時，視神經可能已出現不能逆轉之嚴重受損。

而急性青光眼發病突然，患者可突然出現以下症狀：

視力模糊

眼痛

頭痛

噁心嘔吐

若不及時治療，幾天內就可能失明。

青光眼治療方案：

另外，從眼睛結構去區分青光眼的類別，大概可分為開放性和窄角性（閉角性），它們的治療方法不同。

開角性青光眼可用藥物控制，亦可以利用先進的眼科激光科技，病情較輕的可以選擇性雷射小樑成形術 （selective laser trabeculoplasy SLT）來治療；病情較嚴重的，則可以進行開樑術（trabeculectomy ）或要植入青光眼引流裝置（Glaucoma Drainage Device）。

至於窄角性/閉角性青光眼的治療，則以激光手術為主，通過進行激光虹膜穿孔術 （Laser peripheral iridotomy LPI），以達致眼內前房水流走，達到降低眼壓的效果。

文章獲「醫善同行」（http：//www.health4allhk.com/）授權使用。

責任編輯：楊宛茜