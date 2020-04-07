德國推「短時工作」政策　保障企業經濟及勞工就業

▲ 新冠肺炎疫情席捲全球，全球各地爆發經濟危機。面對疫情帶來的經濟影響，其中，德國所推出的「短時工作」措施，外界認為可以有助減輕企業被逼裁員的壓力，值得參考。

新冠肺炎疫情席捲全球，全球各地爆發經濟危機。面對疫情帶來的經濟影響，其中，德國所推出的「短時工作」措施，外界認為可以有助減輕企業被逼裁員的壓力，值得參考。

疫情爆發初期，德國政府已迅速採用「短時工作」（Kurzarbeit）政策，避免企業遭受經濟打擊。德國漢莎航空公司宣布，公司約31,000多名員工進入短時工作狀態，並維持至今年8月份。其後，福士及戴姆勒等汽車公司亦宣佈實行短時工作政策。

到底德國「短時工作」制度有多好？ 實施政策後，僱主只需按照員工實際工作量支付工資，減低薪金成本負擔。另外員工可申請短期津貼，德國勞工局將會補償原工資稅後金額的60%。「短時工作」制度可有效預防企業大規模裁員，即使因工作減少而影響收入的員工，亦能獲得多達3分之2的工資。

不過，並不是所有行業都會實行「短時工作」。據統計顯示，受新冠肺炎影響較大的行業，例如汽車行業（41%），機械制造業（33%）和電子行業（32%），通常會選擇實行。德國政府預計，全國約有235萬人申請「Kurzarbeitergeld」短期津貼，雖然會為聯邦勞工局帶來龐大的財政支出，但勞工局現時有充足儲備金，為企業及員工提供經濟支援。

為幫助企業度過難關，目前西班牙、義大利、法國、奧地利和瑞士等國已效法德國採取的措施。 歐洲委員會主席Ursula von der Leyen更提出，為鼓勵其他國家實行，政府將提供多達1,000億歐元資金補助。

責任編輯：李寶如