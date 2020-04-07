【新冠肺炎】灣仔益誠樓至今4名住客確診　中心正尋找同層住客

▲ 灣仔益誠樓至今有4名確診者。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，再有一名居於灣仔益誠樓的住客確診，是一名21歲尼泊爾籍男子，連同早前第第477、525和760宗，大樓已有4名確診者。衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，由於該大樓個別單位有酒吧及樂隊群組確診者居住，所以確診數字較多，中心亦有到場了解，暫未見到其他大廈不相關人士感染，已督促管業處加強清潔。

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▲ 張竹君（左）表示，中心仍尋找確診同層3A室的住客。（梁偉榮攝）

張竹君又指，益誠樓個別單位有酒吧及樂隊群組確診者居住，在該大廈3樓B室，早前確診的夫婦（第477、525宗）與第929宗一家居於同一單位， 兩家人會分開房間居住，但會共用同一廁所，所以會視作全家人為緊密接觸者，送往檢疫中心。

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她又指，3樓一層有A、B、C室的單位，3A和3B室是正式單位，而3C室是沒有門牌，第760宗患者獨居該單位，仍未找到相關業主；至3B室則是尼泊爾一家與一對夫婦居住，中心仍尋找3A室的住客。

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記者：陳子謙