【新冠肺炎】麥當勞餐廳4月8日起恢復晚市堂食　延長麥麥送免運費優惠至4月20日

▲ 香港麥當勞明天（8日）起恢復晚市堂食，有分店職員加強清潔消毒。（林宇翔）

疫情之下，香港麥當勞在3月25日起至4月7日所有麥當勞餐廳於下午6時後不提供堂食，只設外賣及麥麥送服務，包括24小時餐廳。有關措施在明天結束，香港麥當勞會恢復堂食。

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另外香港麥當勞早前公布的措施，包括因應香港政府進一步加強防疫的抗疫措施，暫不接待正接受強制檢疫人士，但仍可透過麥麥送，如外送地址屬於確診或家居隔離人士的住所名單內，外送員會將食物派送至大廈大堂，以達致零接觸取餐。

香港麥當勞指出４月８日晚上六時起，香港麥當勞將恢復晚市堂食服務，同時配合政府早前公布的餐飲業防疫措施，包括暫不接待任何發燒及沒有戴口罩之人士，以保障大家的安全，會延長麥麥送免運費優惠至4月20日，凡於每日下午6時至午夜12時使用麥麥送訂餐服務，一律免運費。香港麥當勞指出會緊守嚴格的餐廳衛生及清潔標準，密切注意疫情發展。

▲ 香港麥當勞指會延長麥麥送免運費優惠至4月20日。（資料圖片）

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根據政府規例，如果餐廳或食肆並沒有遵從規例第599F章關於餐飲業方面的防疫新規定，例如在餐廳或食物肆內，不得有多於4人同坐一桌等，如沒有合理辯解而違反法例，餐飲業務負責人便有可能違反有關規定，最高可被罰50,000元及監禁六個月。

至於食肆的執法上，針對是餐飲業務負責人，由3月28日下午6時起，必須採取下列防疫措施，為期14天：

- 顧客人數不超過通常座位數目的50%

- 每枱最多坐4人

- 枱與枱之間最少要有1.5米距離或設有隔板等分隔安排

- 要求所有人進入餐廳前量度體溫

- 所有人均須佩戴口罩(飲食時除外)

- 要為顧客提供消毒潔手液

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責任編輯：伍瑋瑋