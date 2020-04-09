【十八年後的終極告白】7子殺人案拆解誰是真兇　黃智雯趙希洛演情敵爭譚俊彥

▲ 新劇《十八年後的終極告白》由黃智雯及譚俊彥主演。

TVB新劇《十八年後的終極告白》將緊接內地劇《慶餘年》在4月20日播出！《十八年後的終極告白》由譚俊彥、黃智雯、陳山聰、楊秀惠及趙希洛等人主演，講述18年的一個晚上，古惑仔胡啟思倒卧血泊，7名男子將其埋葬，隱瞞死亡真相。

18年後，7子長大成人各有自己的人生。但胡啟思的屍體卻遭人發現，當年的秘密破土而出，重案組督察阮麗瑾（黃智雯飾）接手調查此案，抽絲剝繭逐漸揭開真相。

《十八年後的終極告白》的劇情懸疑，TOPick現率先為劇迷推介3大精彩看點：

▲ 18年前有7名青年殺害一名古惑仔。（《十八年後的終極告白》劇照）

【On Call 36小時II】美雪舞技精湛鏡房表演一字馬 黃智雯曾挑戰韓星地獄訓練【有片】

1. 7子殺人案誰是真兇？

《十八年後的終極告白》集時裝警匪、懸疑及悲劇於一身，在TVB釋出的預告中亦以氣氛陰沉的色調為主，以配合劇中一宗18年前的殺人案。

故事講述7個在屋邨長大的少年，與邨裡的混混胡啟思起爭執。黑夜裡的毆鬥與追逐過後，啟思倒在血泊中身亡。他們闖下彌天大禍，決定將屍體埋葬，祈求這個秘密永遠沒有人知道。

這令人聯想到另一神劇《天與地》，三大主角少年時在雪山吃了好友家明，他們一生帶住此罪孽。究竟《十八年後的終極告白》能否挑戰《天與地》成另一神劇？

▲ 《十八年後的終極告白》講一宗18年前的殺人案。（影片截圖）

【一曲走天涯】裕美曾傳與黃子恆不倫戀 感迷失患抑鬱曾自殘

但18年後，這個兇案卻被揭於世，觀眾將一同拆解誰是真兇。

近年，警匪劇一向是TVB的皇牌，不少需估劇情及帶有懸疑成份的劇集都深受觀眾歡迎，如《金宵大廈》、《降魔的》及《法證先鋒IV》等，故《十八年後的終極告白》播出時，或將再引起一遍估劇情熱潮。

2. 黃智雯趙希洛姊妹反目

《十八年後的終極告白》中，阮麗瑾與林朗生（譚俊彥飾）為一對，而林朗生的前女友為蔡秋雯（趙希洛飾），兩女將為情敵，不時為此爭吵，蔡秋雯更為此刺傷阮麗瑾。

▲ 好姊妹黃智雯與趙希洛在劇中演情敵。（《十八年後的終極告白》劇照）

黃智雯與趙希洛現實中是圈中為人熟知的好閨蜜，今次在劇中卻要扮演情敵，為愛反目，與現實完全相反，是一挑戰演技的大考驗。

不過，對於曾奪視后的黃智雯及去年的「最佳女配角」趙希洛而言，演出絕對無難度！

3. 致敬經典電影《天若有情》

▲ 陳山聰與楊秀惠重演《天若有情》中的經典一幕。（Instagram圖片）

近日，陳山聰不時在社交平台上貼出劇照造勢，其中一張為他與楊秀惠在電單車上的合照，並指「天若有情🏍 #十八年後的終極告白 #阿一 #小倩 #4月20晚上9:30 」。

而這一幕亦為電影《天若有情》中的經典一幕，二人分別扮演劉德華和吳倩蓮，再次譜出電單車上的戀曲。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF