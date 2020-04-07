【新冠肺炎】香港迪士尼重開無期　延長年票有效期及生日優惠

▲ 香港迪士尼樂園因應停園安排，延長會員年票有效期及生日優惠。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，香港迪士尼樂園自今年1月底開始停運，迄今重開無期。樂園行政總裁楊善妮今日（7日）向會員發信，指正配合全港採取的預防措施，暫停樂園開放並調整酒店服務，園區所有演藝人員都努力提升健康及衞生防護工作，致力為大家帶來安全又清潔的遊樂環境。

楊善妮在信中提及，樂園已制定相應措施，包括按樂園暫停開放日數及會籍級別而相應延長「奇妙處處通」會籍有效日期；如會員的「奇妙處處通」會籍於樂園暫停開放期內到期，有效日期亦會相應延長；而會員的生日月份是在樂園暫停開放期間，仍可於樂園重開後3個月內享用相關優惠。

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記者：陳曉瑩