  • 20°C
香港時間 : 2020407日 (二) 18:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】香港迪士尼重開無期　延長年票有效期及生日優惠

社會 18:14 2020/04/07

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

香港迪士尼樂園因應停園安排，延長會員年票有效期及生日優惠。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，香港迪士尼樂園自今年1月底開始停運，迄今重開無期。樂園行政總裁楊善妮今日（7日）向會員發信，指正配合全港採取的預防措施，暫停樂園開放並調整酒店服務，園區所有演藝人員都努力提升健康及衞生防護工作，致力為大家帶來安全又清潔的遊樂環境。

楊善妮在信中提及，樂園已制定相應措施，包括按樂園暫停開放日數及會籍級別而相應延長「奇妙處處通」會籍有效日期；如會員的「奇妙處處通」會籍於樂園暫停開放期內到期，有效日期亦會相應延長；而會員的生日月份是在樂園暫停開放期間，仍可於樂園重開後3個月內享用相關優惠。

【五月之約】五月天取消香港演唱會　五月天：跟歌迷一起留家抗疫

【新冠肺炎】香港迪士尼未有重開日期　開園後將推港人門票酒店優惠

香港迪士尼連續5年見紅　2019年淨虧損1.05億按年擴闊近1倍

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康

立即查看：bit.ly/2UJP4dx

記者：陳曉瑩

迪士尼樂園 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【背妻偷食】戴志偉出軌兼陷4角戀　小三Candy被爆有拍拖多年男朋友
今日 10:18
【背妻偷食】戴志偉出軌兼陷4角戀　小三Candy被爆有拍拖多年男朋友
【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥　Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言
15:18 2020/04/06
【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥　Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言
【口罩供應】新世界4至7月向基層派自製口罩　申請口罩提取卡可免排隊每周領5個
16:44 2020/04/06
【口罩供應】新世界4至7月向基層派自製口罩　申請口罩提取卡可免排隊每周領5個