【錐心之痛】懷孕38周胎兒心跳驟停　準媽媽心痛引產死胎︰不知怎面對突如其來的一切

▲ 準媽媽懷孕38周，胎兒心跳驟停，她心痛引產死胎。

38週的新手爸媽來產檢，胎動前一晚還好好的，但我們在門診前裝胎兒監視器，換了三個護理師都還是找不到胎兒的心跳！他們進診間跟我通報，我就知道大事不妙了！

他們進了診間，我也實在沒有辦法再大聲的問候他們一切還好嗎？

來，我們趕快直接躺上去，我看一下！

當然我們沒有辦法透過螢幕再看到噗通噗通的胎兒心跳。

醫生，我有什麼方法可以救他嗎？立刻剖腹可以急救嗎？

我知道，孩子走了，說再多也是多餘，怎麼做也沒辦法挽回。試著安撫驚嚇錯愕的兩位，看他們離開診間的背影，我感覺到很無助，也感同身受心如刀割。

隔天我一早就到病房去看他們，已經引產完，沒有臍帶繞頸，沒有纏到手腳，沒有胎盤剝離。一切是這麼正常，但沒了心跳就變了調，心情上他們已經坦然了許多。

其實醫師，昨天護理師一個接著一個進來，我們已經心裡有數了！但實在不知道怎麼面對突如其來的一切！

我們聊了一下，不算久，但是我強烈感受到他們的堅強。

很多時候我在想，如果是我碰到，我有沒有辦法像他們現在一樣，在房間跟醫師心平氣和的談，還是我會像失了魂一樣瘋狂的問為什麼為什麼為什麼。我覺得我會是後者 ，因為我幾乎不曾失去過什麼，能夠在遇到這種事還能夠平心靜氣的安慰別人，是因為我自己不是當事人。即便我不是當事人，我也好想問為什麼

為什麼會發生這種事，為什麼會發生在這麼好的他們兩個人身上。

走到護理站，遇到照顧他們的護理師，雖然已經在禾馨一段時間但新換單位沒多久應該也是第一次處理這種事。

請幫我好好照顧他們兩個，遇到這種事誰都不好過！

看到他們笑笑的談我的心好痛！

她這樣答……

醫學上很多事沒有答案，跟人生很像，沒有為何，就是遇到了。我們都沒有真正在學校學習過如何面對生死這件事，是進了社會大學才會碰到，不知道這次我是不是有處理好，希望他們有得到我的鼓勵與祝福，能夠勇敢的向前看。

加油！

文章獲林思宏醫師授權轉載。

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