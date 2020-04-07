【新冠肺炎】馬莎百貨共錄得4人確診　全線分店及辦公室即時暫停營業

▲ 鑽石山荷里活廣場馬莎百貨已暫停營業。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續，鑑於今日（7日）馬莎百貨有3名員工確診感染新型冠狀病毒，而前後已共有4名員工確診，馬莎百貨今日於分店店面及社交媒體上發布暫停營業通知。

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▲ 馬莎百貨今日於店面上張貼暫停營業通知。（陳國峰攝）

馬莎指一向以確保員工及顧客的安全及健康為首要考慮，又表示已於4月3日接獲香港政府衛生署通知，有英國馬莎員工確診感染新型冠狀病毒，他們曾於荷里活廣場、皇室堡、信德中心、灣仔分店及尖沙咀辦公室工作。他們現正於醫院接受治療。過去14天曾與確診者有緊密接觸的同事經已接受隔離。

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▲ 馬莎百貨相繼共錄得4人確診。（陳國峰攝）

馬莎亦會採取有以下的措施：

全線香港分店及尖沙咀辦公室現已暫停營業／辦公，以進行徹底清潔消毒

監察及評估各分店的情況，於適當時間在本公司社交媒體上公佈各分店重新營業日期

正進行全體員工出勤內部調查，以追蹤員工於過去14天的工作行程，了解其潛在受感染的風險；如過去14天內曾與確診者有緊密接觸的員工須即時接受隔離

所有員工於工作期間必須佩戴口罩以及於上班前量度體溫

所有食品部員工必須佩帶手套工作；店內提供酒精搓手液，員工須定時清潔及消毒雙手

馬莎續指正密切監察情況及繼續遵從衛生署的指引，為所有分店和辦公室的員工及顧客提供適切的支援。

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記者：郭家穎