【新冠肺炎】首批強制檢疫電子手環開發費90萬元　每隻成本470元

▲ 創科局指，用於強制檢疫的電子手環系統的研發開支約為90萬元，首批2700個手環的成本為每個470元。（資料圖片）

為面對新冠肺炎疫情，政府資訊科技總監辦公室早前與創新科技署下的物流及供應鏈多元技術研發中心研發一套電子手環，供檢制家居檢疫人士使用。

創新及科技局回覆立法會議員提問時指，截至3月6日，共安排了1,065條電子手環予接受家居檢疫人士佩帶，完成14天的家居檢疫後，會回收並重用這些電子手環。

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而截至3月1日，電子手環系統的研發開支約為90萬元（不包括購買智能手機及製作電子手環硬件的支出），首批2,700個電子手環的單位成本約為470元。創科局指，電子手環的設計及裝置會因應檢疫工作作出調整，預期往後的電子手環成本亦會因應進一步的研發成果和大量生產情況下而下降。

被問到電子手環是否「除得易」，創科局稱，電子手環設計上不能隨意脫下，而智能手機必須接駁電源，且不可離開家居範圍。一旦接受檢疫人士攜帶手環離家、破壞手環、切斷手機電源、或企圖攜帶手機離家，衞生署及警方會即時知悉及跟進。

至於使用者可否利用坊間的虛假位置（fake gps）程式以隱暪真實位置，創科局指，使用WhatsApp或微信(WeChat)定時分享其實時位置的家居檢疫人士，資科辦的家居檢疫控制中心會聯繫他們確認其位置符合強制檢疫令的要求，包括通過突擊視像通話。此外，衞生署亦會致電接受檢疫人士及委任紀律部隊人員進行上門突擊檢查，確保他們留在指定居所。

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▲ 資科辦已額外採購6,000條可重用電子手環（右），以及另外16萬條一次性電子手環（左），以配合強制檢疫。（資料圖片）

另外，創科局稱，政府已在「防疫抗疫基金」下預留5,000萬元，主要用作採購及製作家居檢疫監測設備，當中預算約1,500萬元用於電子手環的生產、運送、回收、維修、更換、重設等、約2,500萬元購買智能手機，並預算500萬元開發及更新「居安抗疫」支援系統和應用程式。

而資科辦和研發中心已另外採購6,000條可重用電子手環，以及另外16萬條一次性電子手環，以配合強制檢疫措施的執行。

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責任編輯：徐紹軒