【疫情下生活】孩子停課父母在家工作親子時間倍增　鄧藹霖：一家人在苦中作樂

▲ 鄧藹霖︰「孩子停課，爸媽work from home，大家都該安分地留家抗疫。」（iStock圖片）

又出現搶米的情況，不過今趟沒那麼兇，白米還是可以買到的，兩公斤和五公斤裝售罄了，惟有買包十公斤吧，幸好有年輕人代勞幫我扛回家去。

麵粉倒是經常缺貨，尤其是較高級的種類。孩子停課，爸媽work from home，大家都該安分地留家抗疫。長時間耽在家裏有甚麼可以做？整餅成為這期最熱門的親子活動。

朋友的FB紛紛上載了讓人驕傲的戰績！一盤剛焗好的腸仔包，色澤光亮，與麵包店的水準無異；日式芝士蛋糕賣相漂亮，令我口水不停往肚裏吞；自家製的意大利薄餅似模似樣，還有西米布甸、souffle pancake等，親子合作真厲害呀！

最令人窩心的，是孩子與爸媽互動的照片，每個人臉上都流露着幸福的笑容，此刻一家人在苦中作樂，反而特別珍惜相聚的時刻，幸好沒有被可怕的病毒嚇退。

我不諳整餅，但喜歡做飯，卻突然發現那包十公斤的白米不翼而飛，原來年輕人藏起來當作健身舉重之用！健身室暫時關門，這也不失為緩衝之妙計呢！

不吃飯，可吃麵。我將兩餅伊麵汆水備用。炒香兩款菇類、加點水、加入蠔油、生抽、老抽和少許糖，放入伊麵煮至乾身，再加入前晚剩下的蝦，還有韭黃，自家製乾燒伊麵完成。

至於老爹，只有洋酒不缺貨，馬照跑，他OK！看來我們已習慣了這場持久戰了。

原文刊於《經濟日報》（收費閱讀）專欄「會笑媽媽」，原題為「抗疫中的親子活動」。

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