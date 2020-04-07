【升中派位】中一自行派位放榜　 個別中學今日內或未能致電通知全數獲取錄學生

▲ 升中自行收生階段結果今日（7日）公布，獲取錄學生會獲派位中學個別通知。（資料圖片）

中一自行分配學位結果今年首度提早「放榜」，各中學今日（7日）以書信及電話通知獲取錄的學生，有人歡喜有人愁，由於中學不可對外公開取錄名單，部分未獲取錄的學生家長紛紛致電學校查詢結果，有個別中學亦有機會未及在今日內致電全數取錄學生。

中學校長會鄧振強指，按教育局指引，中學須於今日以書信或電話通知所有獲甄選為「正取生」的學生，形容今日的通知過程實際手操作運作暢順，但由於只有正取生會獲校方通知，列備取名單的學生及落選學生均不獲通知，鄧指其任教的香港管理專業協會羅桂祥中學今日亦收到不少落選家長致電查詢，學校職員亦有提醒家長尚有第二次機會，現時應聚焦在俗稱「大抽獎」的統一派位選校部署。

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灣仔區名校、聖公會鄧肇堅中學校長戴德正亦指，因應現時新冠肺炎疫情，郵遞或會有延誤，故該校提早於昨日寄出信件，務求讓家長最快今日內收到，同時於今早透過致電通知全部數十名獲取錄的學生家長，另有約20、30名家長致電該校查詢。

同區的聖公會聖雅各小學校長張勇邦則指，有中學反映或未能在今日內致電全數正取生，因較難透過電話向家長講解收生程序，而小學暫未從局方收到已獲中學取錄的學生名單，為免在今日影響未接獲通知的家長心情，故安排其小學教師至明日中午後才致電關心家長，提供支援。

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記者：馮琪雅