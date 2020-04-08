【開心速遞】何綺雲為入行與父母決裂10年　流浪貓令「Ma姐」真正愛回家

▲ 曾與父母關係破裂的何綺雲因一隻流浪貓而愛回家。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的「Ma姐」何綺雲樂於助人，經常幫助《開心速遞》「六美」中的沈可欣、呂慧儀、湯盈盈等好姊妹解困。

投身影視圈17年的何綺雲默默耕耘演過無數角色，她接受TOPick專訪說：「有時在電視上看回有份參演的舊劇集，驚覺原來自己曾這樣捱過，究竟是如何捱得過呢？」

近年，何綺雲憑《愛‧回家之開心速遞》的Ma姐一角成功入屋：「我不理會別人的想法，繼續去做想做的事，相信總有人看見。可能數十年後才看見，但我都會選擇堅持。」

當中，終於看到何綺雲努力的，還有其父母。

▲ （左起）「Rebecca」沈可欣、「Ma姐」何綺雲和「鐵面陳」王致狄於《開心速遞》發生多角戀。（何綺雲IG圖片）

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雙親反對何綺雲入行

入演藝行之前，何綺雲曾擔任模特兒，於2003年經模特兒公司轉介下，入讀TVB第17期訓練班後發展演藝事業。因為那時模特兒收入較當時做演員穩定，因此轉當演員被父母大力反對。，

何綺雲說：「父母反對我入行都是放在心裏，他們不會說出口，但我知道他們的內心想法，不支持的事便不會出聲。他們有時會叫我不如不要做這行，我從平淡的語氣中感覺得到他們的意思，特別是首10年，覺得我做的事好像沒甚麼意思，又賺不到錢。」

▲ 何綺雲父母的貓三年前後的變化，左圖為三年前。（受訪者提供）

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其實何綺雲有3個哥哥和2個家姐，為家中的孻女，可說掌上明珠。

可是，當演員令何綺雲與父母關係破裂：「相信他們以前聽過一些不好的說話，可能是『何太的女兒在電視上做茄喱啡』以致他們不開心，很多年都不看電視，我猜他們是因為我而甚麼劇也不看。」

▲ 何綺雲其中2隻貓取名為妹豬（左）和細B（右）。（受訪者提供）

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流浪貓改善何綺雲與家人關係

入行首十年，何綺雲直言很少與家人聯絡：「只在大時大節才回去吃飯。那段時間其實是不敢面對他們，又怕被問及何時轉行，因而很少聯絡。」

幸好，一隻流浪貓修補了何綺雲與家人的缺口。

何綺雲多年前跟隨家姐成為貓義工，有天帶了一隻流浪貓到父母家：「起初跟父母說：『我放貓咪在此休養，之後會帶走。』」

▲ 大B（左）和細B（右）都是何綺雲執回家養的流浪貓。（受訪者提供）

經過一段時間的相處後，貓咪令何爸爸父愛滿瀉，何綺雲憶述：「貓咪入屋後約1年，爸爸溫柔地對牠說：『心肝寶貝怎麼了？』，聽到我都毛管戙了。」

她續指：「貓咪最初入屋時，他們不讓牠入房，但現時會抱着一起睡。我曾說過我可以帶走牠，但最終爸爸說：『留下吧，以後都不要走了。』令我內心很感動又開心。」

為照顧貓咪，何綺雲笑言：「那時回家的次數是之前10年總和的很多倍，對住貓咪會令人變得溫柔，與人的關係也會軟化。很感恩，父母年紀都不小了，我們近年的關係已修補得很好了，這是開心事。」

▲ 何綺雲經常做義工幫助貓咪。（陳智良 攝）

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何綺雲感慨：「從沒試過跟他們那麼親近，現時會經常想回家看他們，掛心他們。曾經可能將愛情放在首位，現時會放家人和貓咪在首位，男友變成最尾位置。哈哈！」何綺雲不禁笑起來。

「以前夠鐘定必轉台不看我，現時則轉台看《開心速遞》，因有機會可以看見我演戲。」昔日父母因何綺雲而迴避看劇。今日，定時定候坐在電視機前等待觀看女兒的演出。

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場地：豆豆寵物樂園（感謝貓義工Shannon和阿芳！）

記者：梁樂欣、鄭嘉瑤