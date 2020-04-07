48歲男子曾訪迪拜疑患中東呼吸綜合症　初步化驗結果呈陰性

▲ 一名曾到阿聯酋迪拜騎駱駝的48歲女子懷疑感染中東呼吸綜合症，初步病毒檢驗結果呈陰性。（經濟報資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（7日）公布，一名48歲男子懷疑感染中東呼吸綜合症。他曾到阿聯酋迪拜，現於瑪嘉烈醫院留醫，情況穩定，中東呼吸綜合症冠狀病毒的初步化驗結果顯示呈陰性。

衞生防護中心發言人提醒，到中東地區的外遊人士應避免到農場、農莊或有駱駝的市場，亦應避免接觸病人及動物，特別是駱駝、雀鳥或家禽，以及盡量避免到訪當地的醫療機構。中心強烈建議營辦中東團的旅行社，不應安排旅客騎駱駝，或參與直接接觸駱駝的活動，因活動均屬已知感染中東呼吸綜合症冠狀病毒的風險因素。

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記者：陳曉瑩