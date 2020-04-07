【豪宅曝光】文詠珊晒愛犬令複式愛巢曝光　JM由𡃁變過億身家闊太【多圖】

▲ Janice Man千呎豪宅曝光。

現年31歲𡃁模界始祖Janice Man（文詠珊），去年10月嫁予金融才俊吳啟楠（Carl），結婚後JM榮升過億闊太，搬進獨立屋組愛巢。早前JM在社交平台分享生活日常，令豪宅愛巢嚗光，而JM家中愛犬小黑，同樣升格為「富貴犬」，跟主人Janice Man在千呎大屋歎世界。

▲ JM婚後榮升少奶奶。（取自IG）

JM早前家居曝光，在社交平台發布照片，可見Janice Man愛在白色大客廳做運動，同時巨廳還有投射大屏幕放運動短片。

▲ JM家中白色客廳偌大，做運動時還有投射大屏幕放運動短片。（取自IG )

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而JM的愛犬小黑就懶洋洋躺在一邊，陪著主人一起度過一個下午。

▲ JM在豪華浴室為愛犬淋浴。（取自IG）

JM又會在家中的超大浴室為愛犬淋浴和做SPA。

▲ 文詠珊非常愛鍚愛犬。(取自IG)

Janice Man其實又為小黑開設Instagram帳戶，當中有不少家居靚相，家住大屋的小黑，常躲在JM寬敞睡床，又有超大的沙發。

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有時小黑又會在對著無敵海景的露台上晒太陽，又或在家中樓梯上上落落，也可見到Janice Man住所有多豪華！

▲ 從JM做運動短片可見，複宅大屋設計簡約優雅。（取自IG）

文詠珊自小因家道中落，一家曾搬到梨木樹邨公屋居住，故14歲便入行做Model賺錢養家。

JM去年10月，宣布下嫁36歲才俊吳啟楠（Carl），據知JM未婚夫Carl出身背景良好，家族顯赫，年紀輕輕已曾是iBanker才晉，更跟過曾任財爺的梁錦松共同創立醫療公司，更被指有過億身家。

▲ 去年10月JM跟Carl在意大利舉行豪華婚禮。（取自IG）

現年36歲的吳啟楠，據知祖父吳華胥在政界舉足輕重，父親吳衛民開免稅店，大伯是前港區人大代表吳康民。

指Carl擁不少物業，包括上水及半山獨立屋，家族身家估計過億，自4年前跟JM拍拖，雖然十分低調，但仍為傳媒發現。

▲ JM生活十分幸福。（取自IG）

有指JM已經搬入未婚夫的千萬獨立屋待嫁，更有傳她婚後將會減少幕前工作，做幸福少奶奶。

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