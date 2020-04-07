【新冠肺炎】母親回港隔離7日始知手帶失靈　鄭敬基怒轟防疫疏忽

▲ 鄭基敬質疑有關方面的檢疫把關能力。

鄭敬基的86歲媽媽於上月30日由多倫多返港接受隔離，鄭媽媽接受隔離至第7天，衛生署致電通知其追蹤手帶失靈，才知悉手帶未有啟動，令鄭媽媽感到十分困擾。因此，鄭敬基於社交平台炮轟此事，更致電衛生署的熱線了解，他不禁說：「見到老人家晚晚在尖叫，我都好擔心。」

鄭敬基向傳媒透露媽媽於上月30號早上由多倫多返港，於機場獲分配手帶，返港後於家裡隔離，而鄭媽媽主要逗留於主人套房，三餐亦由家人於門口送上，依足衞生署所說去進行隔離。

▲ 鄭敬基致電衛生熱線了解。(取自youtube截圖）

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鄭敬基媽媽追蹤手帶「失靈」

不過至隔離第7天，衛生署卻致電通知其追蹤手帶失靈，令鄭敬基感到震怒，覺得有關部門未有顧及老人家。

他於facebook寫道：「今次真係好嬲好忟，唔係因為事件發生喺自己媽媽今次回港隔離！忟係根本唔明政府/衞生署有等於冇嘅機場安排，Hea做派咗手帶比回港人士由其係d長者」

鄭敬基指，如何可以預期每一位長者也懂得用電子產品，並稱：「點解唔喺機場就activate埋呢？之後隔離幾日之際又話唔work！？明明隔離緊，又點幫老人家重啟！。」

鄭敬基後來致電衛生署熱線，更將對談內容拍片放上網，職員建議他可以幫媽媽重新安裝手機apps，或者重新啟動手帶。

▲ 鄭敬基在門隙為媽媽啟動手帶。（影片截圖）

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鄭敬基質問檢疫人員

鄭敬基即無奈說：「而我又點可以用她的手帶呢，又不可以除下來，又不可以剪開，難道我捉住她隻手去scan？她伸隻手出來，我又要接觸她，成件事失去隔離意義。萬一她身上有病毒，我都有機會感染。」

接著他又說：「真係慘啦，見老人家晚晚在房度尖叫，我身為阿仔都好頭痛。」

另外，鄭敬基又問職員，為何媽媽沒有收到較方便的手錶：「老人家真是不懂用iPhone，為何不給她手錶呢？她又想盡公民責任，又不想感染到人。」

但職員卻於電話說：「會不會你媽媽個樣比較童顏？」而最後鄭敬基隔著房門為媽媽重新啟動手帶。

最後，他寫道：「盼香港人真係要自保，否則後果自負。」

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