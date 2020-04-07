【新冠肺炎】社署花6,200萬元津貼院舍買防疫物資　另用380萬元支援強制檢疫人士

▲ 勞福局指，社署已花約6,200萬元，向安老院、殘疾人士院舍及服務單位提供3輪特別津貼，以購買防疫物資。（資料圖片）

新冠肺炎疫情爆發初期，全城陷入口罩荒，不少院舍都大呻無口罩。勞福局回覆立法會議員質詢時指，社署已花約6,200萬元，向安老院、殘疾人士院舍及服務單位提供3輪特別津貼，以購買防疫物資。

另外，截至2月底，社署轄下單位用於支援需接受強制檢疫人士及購買防疫物品的實際開支合共約380萬元。

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勞福局指，為協助社福服務單位加強防疫措施，社署向津助／合約制下的服務單位及所有安老院和殘疾人士院舍等提供了3輪特別津貼 ，首兩輪每輪特別津貼為5,000元或3,000元；第三輪特別津貼為10,000元或 6,000元，以購買個人防護裝備及消毒用品，惠及約3,500個服務單位，涉及開支共約6,200萬元。此外，社署已通知全港8個營辦短期食物援助服務計劃的機構，以實報實銷方式購買防護裝備及消毒用品，預計涉及開支約100萬元。

社署又預留約1.3億元，為津助及資助的院舍、提供家居為本照顧服務的單位、由社署發牌的安老院／殘疾人士院舍／藥物倚賴者治療康復中心及由社署註册的留宿幼兒中心，提供一次性人手支援特別津貼， 支援有關單位因應其僱員於1月27日至2月29日期間從內地回港而須自我隔離或留在家中，或須強制在家居或其他住所接受檢疫而未能返回工作崗位，而須安排額外人手。

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至於現有津助及資助院舍的員工，社署亦預留約2.08億元，向他們發放至少4個月特別津貼，金額為員工月薪的 10%，上限為4,000元，預計745間津助及資助院舍約2萬名員工受惠。

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責任編輯：徐紹軒