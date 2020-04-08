【新冠肺炎】港設計師酒樓飲茶啟發靈感　創製本土原創環保口罩暫存夾【有片】

▲ 這款口罩夾的原創是來自兩位本土設計師Steve及Maurice，品牌名為MASKeeper，兩人因為飲茶時看見一個酒樓奇景而忽發奇想。

近日因為疫情關係，大家都應專家呼籲，無時無刻戴上口罩以防感染，因此市面便湧現了五花八門的口罩收納袋。不少人更在網上教大家自製一款口罩夾，摺起來只有一張八達通般大少，但原來這款口罩夾的原創是來自兩位本土設計師Steve及Maurice，品牌名為MASKeeper，兩人因為飲茶時看見一個酒樓奇景而忽發奇想。

▲ MASKeeper口罩暫存夾現放於網上購物平台、書店及超市等發售，正版可見豎起食指的logo。（$19.9）（湯炳強攝

從事設計行業已經接近20年的Steve及Maurice，在1月30日農曆年過後開市時跟公司的一班同事到酒樓午飯，到酒樓時看見枱面除了放滿一籠籠點心之外，還看到另一個場面。

Steve憶述說︰

當時看到一個個口罩用紙巾包著放在碗筷旁邊，這現象既尷尬亦不衛生，作為口罩的主人就沒關係，但其實口罩表面很骯髒會弄污枱面，又或者枱面骯髒會弄骯口罩，如果最後將口罩留低，清潔的朋友也很難處理，我們就想怎樣有一個方便的方法讓大家可以快速地收納口罩，並成為一個新的餐桌禮儀。

▲ Steve和Maurice因為農曆年過後到酒樓午飯而萌起了設計口罩夾的念頭，因此即時利用枱上的點心紙做了一個雛型。（湯炳強攝）

▲ 只要將MASKeeper口罩暫存夾對摺兩次，便可摺出只有一張八達通般大少，而且雙手不會接觸到任何口罩表面。（受訪者提供）

兩位設計師隨手拿起一張點心紙摺出了一個雛型，但仍然未滿意，於是最終閉關兩天設計出這個新產品。想知更多？去片看

MASKeeper口罩暫存夾由概念到設計再到測試及生產，只用了20天時間，皆因Steve及Maurice急市民所急，希望可以盡快推出產品給大眾享用。原來兩人在17年前SARS爆發的時候，就設計了一個「非典型手指」，有電話繩及鎖匙釦版本，手指內藏有金屬棒，讓大家用來按電梯及櫃員機用，而口罩夾上的logo就是由此而來。

▲ 「非典型手指」讓大家用來按電梯及櫃員機用。（受訪者提供）

MASKeeper口罩暫存夾的設計特色在於只要將口罩對摺兩次，便可摺出只有一張八達通般大少，而且每一個對摺過程雙手都不會接觸到任何口罩表面，令口罩不受污染，並可利用口罩本身的橡筋將整個口罩包好，可以循環再用，比起用紙巾及信封更加環保。

Maurice補充︰

至於物料方面，我們用這種物料是因為它能夠用酒精清洗，我們建議每一次使用前都先用酒精噴一噴，靜待幾秒讓酒精揮發才使用。而你看到市面的一些侵權產品，他們究竟用甚麼物料製造產品呢，其實我們都不得而知。

除了翻版的貨色，Maurice表示即使大家利用膠file自製口罩夾也要小心，因為不是每種膠都可以用酒精清潔，如果表面塗有一層保護膜的一類，用酒精擦拭就有機會抹出一些對人體有害的物質。

記者：陳日言