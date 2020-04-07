【新冠肺炎】教育局研再押後或取消文憑試　楊潤雄：4月24日開考「仍是最好選擇」

▲ 教育局局長楊潤雄今日（7日）發表網誌，指中學文憑試在4月24日開考「仍是最好選擇」。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，教育局局長楊潤雄今日（7日）發表網誌，指香港中學文憑試（DSE）在4月24日開考「仍是最好選擇」，但當局近日先後跟大學及中學界別人士會面，以開放態度探討進一步延期舉行考試，甚至取消考試；如取消考試，考評局將制定相對公平的評估機制，按考生校內成績及各校在過往文憑試的表現作調整，自修生將不獲評級。

教育局局長楊潤雄在局方網誌「局中人語」撰文，以「中學文憑試，一心開考，兩手準備」為題，指最近一、兩周教育局及考評局先後與大學高層及中學校長代表會面，以開放態度探討如期於4月24日開考、進一步延期、甚至取消文憑試等不同情況，大家都認為，如能在安全範圍內完成文憑試，對考生是最好的，因為文憑試是目前唯一一個公開考試可以總結他們的學業成績，給他們一個廣為認受的憑證繼續升學就業。

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不過，楊潤雄指，為防疫情持續嚴峻，必須有兩手準備，擬定後備方案，包括進一步推遲文憑試，至於推遲多久及多少次，學界仍有不同意見，當局會繼續進行商議。

至於取消文憑試，楊潤雄指這肯定不是一個受歡迎的選項，但假若嚴峻疫情持續令文憑試不能安全地舉行，取消是別無他法的唯一選擇，屆時考評局只可制定一個相對公平的評估機制，根據各考生的校內成績，以及用各中學過往學生在文憑試的表現作調整，然後給學校考生一個評估的成績評級，但自修生則難有任何評級，冀大家理解這是迫不得已的情況；而各大學會考慮考生的學術成績及非學術表現，有需要時亦可作進一步評估，按公平、公正原則取錄學生。

▲ 教育局及考評局近日與大學及中學界別代表會面，探討再押後及取消文憑試的方案。（楊潤雄Facebook圖片）

楊潤雄強調目前仍是以4月24日為文憑試的開考日期， 考評局亦已為各考場作好準備，包括為考生及考務人員準備防疫物資，以及為進入考場的考生量度體溫及消毒等，考評局將因應最新情況考慮是否提供更多指引，以保障考生安全。

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責任編輯：馮琪雅