  • 19°C
香港時間 : 2020407日 (週二) 21:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【回鄉證】出國旅遊帶備回鄉證傍身　經内地城市轉機無回鄉證或被拒登機

休閒 20:07 2020/04/07

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

出境外遊帶備回鄉證，以防萬一。

回鄉證是港澳居民往返内地的必備證件，但除了往返内地時需要使用外，境外旅遊是否都要帶上回鄉證呢？新冠肺炎全球大流行，不少港人因應疫情滯留海外，假如需要經内地轉機回香港，或者經内地轉機前往外國，最好都要帶上回鄉證，以備不時之需。

人在海外，若遇到天災或政變等意外，具中國公民身份的香港居民可以向當地中國大使館或領事館求助。若中國政府安排包機接送中國公民回國，港澳居民都可以申請乘坐中國包機，但航空公司通常只會安排國內航線，目的地多是上海或北京。由於國內不容許特區護照入境，假如沒有回鄉證，港澳居民未能能夠落機。

事實上，4名港人在2017年經網上自行購買機票，由丹麥哥本哈根經上海轉機返港，因沒帶回鄉證而被拒登機，最後須另買機票經非內地城市轉機，才成功回到香港。有旅遊業界人士則提醒市民，網購機票前宜先致電航空公司了解。

根據内地現行的政策，24小時過境免簽證適用於所有國籍的旅客，但台灣的護照持有者，英國國民（海外）護照持有者，香港特別行政區簽證身份書持有者和澳門特別行政區旅行證持有者除外。其中台灣民眾需持有台胞證或中國旅行證，其餘三種證件持有者則需持有回鄉證和香港身份證。

責任編輯：王俊賢

回鄉證 香港身份證 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【背妻偷食】戴志偉出軌兼陷4角戀　小三Candy被爆有拍拖多年男朋友
今日 10:18
【背妻偷食】戴志偉出軌兼陷4角戀　小三Candy被爆有拍拖多年男朋友
【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥　Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言
15:18 2020/04/06
【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥　Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言
【口罩供應】BFE達99%成人三層醫用口罩　香港衍生集團周二開售每盒$150
今日 13:06
【口罩供應】BFE達99%成人三層醫用口罩　香港衍生集團周二開售每盒$150