【回鄉證】出國旅遊帶備回鄉證傍身　經内地城市轉機無回鄉證或被拒登機

▲ 出境外遊帶備回鄉證，以防萬一。

回鄉證是港澳居民往返内地的必備證件，但除了往返内地時需要使用外，境外旅遊是否都要帶上回鄉證呢？新冠肺炎全球大流行，不少港人因應疫情滯留海外，假如需要經内地轉機回香港，或者經内地轉機前往外國，最好都要帶上回鄉證，以備不時之需。

人在海外，若遇到天災或政變等意外，具中國公民身份的香港居民可以向當地中國大使館或領事館求助。若中國政府安排包機接送中國公民回國，港澳居民都可以申請乘坐中國包機，但航空公司通常只會安排國內航線，目的地多是上海或北京。由於國內不容許特區護照入境，假如沒有回鄉證，港澳居民未能能夠落機。

事實上，4名港人在2017年經網上自行購買機票，由丹麥哥本哈根經上海轉機返港，因沒帶回鄉證而被拒登機，最後須另買機票經非內地城市轉機，才成功回到香港。有旅遊業界人士則提醒市民，網購機票前宜先致電航空公司了解。

根據内地現行的政策，24小時過境免簽證適用於所有國籍的旅客，但台灣的護照持有者，英國國民（海外）護照持有者，香港特別行政區簽證身份書持有者和澳門特別行政區旅行證持有者除外。其中台灣民眾需持有台胞證或中國旅行證，其餘三種證件持有者則需持有回鄉證和香港身份證。

責任編輯：王俊賢