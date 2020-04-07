警方淘大花園拘男毒犯　揭疫情下毒犯進出境困難轉移郵寄運毒　

▲ 毒品調查科高級督察楊君浩稱，因應疫情毒犯轉變偷運毒品入境方式。（黃傑偉攝）

警方毒品調查科今日（7日）凌晨在牛頭角淘大花園，拘捕1名28歲販運毒品男子，報稱無業，檢獲大批毒品，包括海洛英、冰毒、可卡因及大麻花，市值約288萬元。

警方毒品調查科高級督察楊君浩稱，行動中，發現毒犯家中有大量空的藥樽和藥丸膠囊，該批藥物由泰國入口，懷疑毒品是混入藥物或其他物品偷運入境；早前亦檢獲有毒犯將毒品運入即食麵調味粉包內。

▲ 警方在毒犯住所內檢獲大量空藥樽和藥丸膠囊。（黃傑偉攝）

楊君浩指，因應疫情本港出入境人流減少，如香港機場由4月至今每日入境人數不足2,000人，令偷運毒品人士增加困難，相信毒犯近期不會使用人手帶運毒品入境，然而毒犯不會停下，轉變用其他方式法，如將毒品混入其他物品，以郵寄和運送貨物方式，螞蟻搬家入口。

▲ 警方行動中檢獲大量毒品，總值288萬元。（黃傑偉攝）

毒品調查科人員今晨在淘大花園截查一名目標男子，他手持一個垃圾膠袋由位單位外出，在袋內檢獲1.4公斤海洛英，其後再押回住所，再檢獲1.4公斤海洛英、50克冰毒、43克可卡因及3.2公斤大麻花。警方現以涉販運危險藥物，將其拘捕扣查。

楊君浩表示，警方將會繼續與相關國家聯係，交換情報，打擊毒犯活動。他重申，販運危險藥物罪是嚴重罪行，一經定罪，最高被判罰款500萬元及終身監禁。

記者：黃傑偉、廖傑堯