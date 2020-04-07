保安獲撤拒捕罪兼獲訟費 官指無資料與非法活動有關

▲ 案件今（7日）於西九龍裁判法院再提訊，控方撤銷控罪，並指「君子不立危牆之下」，被告行為自招嫌疑，不應獲得訟費。（資料圖片）

21歲保安於元旦日晚上在旺角花園街一帶被截查時逃跑，被制服後揮動手臂掙扎，被控1項拒絕警務人員罪，案件今（7日）於西九龍裁判法院再提訊，控方撤銷控罪，並指「君子不立危牆之下」，被告行為自招嫌疑，不應獲得訟費。裁判官則認為沒有資料顯示被告與非法活動有關，批准其獲得訟費。

被告李浩洋（21歲），報稱任職保安，被控1項拒絕警務人員罪，控罪指他於2020年1月1日，在旺角花園街18號外拒絕執行職務的警員A。

控方今指，徵詢律政司法律意見後，決定撤銷控罪。辯方申請訟費時指，被告案發時「企定定」，遭穿防暴裝束的警員制服及噴胡椒噴霧。辯方又指，控方指被告看見警員後逃跑是警方一面之詞，被告當時穿著拖鞋，被指與相距5米的警員，追逐80米才被捕，說法有疑點。

裁判官則反駁，控方證供合理及可信與否，與批出訟費無關。控方則指，被告並非在旺角居住或工作，案發時不應於旺角出現，加上他當時攜有黑色背包，內有其他黑色衣物及安全帽等，與其中1名警方懷疑的在逃人士衣著吻合。

控方指「君子不立危牆之下」，被告逃跑，明顯是要逃避責任，自招嫌疑。辯方強調，案發當日是元旦日，被告身處旺角並非特別自招嫌疑。

裁判官認為，沒有資料顯示被告與非法活動有關，批准辯方獲得訟費，而訟費申請逾限額3萬元，將會轉介區域法院作評定。

記者：林欣樂