【新冠肺炎】超市百貨購物要小心　專家建議減少於商場熟食檔進食

▲ 感染及傳染病專科醫生曾祈殷提醒市民到超市或百貨前，應該盡量小心，注意衞生清潔。(經濟日報資料圖片)

新冠肺炎疫情嚴重，今日有新增確診個案為馬莎百貨員工，若市民曾到該百貨公司購物，難免有所擔心。中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌則認為市民不用過於憂慮，因病毒於包裝表面停留最長3日，認為「事隔數日不用擔心」；感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，於疫情下市民雖然減少外出、限制聚集，惟日常難免要購買食物和日用品，提醒市民到超市或百貨前，應該盡量小心，注意衞生清潔。

曾祈殷表示，市民如需到超市或百貨購物，應盡量避免選擇周未等熱門日子前往，減少「人逼人」、過份擠迫等情況；市民亦應配戴口罩及盡量自備購物袋，並帶備消毒濕紙巾，因購物籃、車的扶手、包裝盒上都有可能有病毒殘留2至3天，觸摸後應馬上擦拭雙手，而購買蔬果、肉類回家後，要需清洗乾淨方可放入雪櫃；若非食品，亦可用皂水沖乾淨才使用。

曾祈殷又提醒，市民付款時應減少接觸錢幣，建議多用電子付款。「例如八達通、信用卡，或其他電子消費模式，亦可減少接觸現金的機會。」；不少人購買新衣後未經洗淨已直接穿，曾祈殷強調不單止因為疫情，即使平時都需要先清洗再穿，「你不會知道件衫存在多少細菌」。

曾祈殷又指，一些大型商場或設有熟食檔，惟商場人來人往，除下口罩或會有較大感染風險，故建議市民減少於這類型熟食檔進食。

TOPick袁國勇教授專訪內容

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記者：洪芷晴