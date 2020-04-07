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警方檢控港鐵2名女車長　涉荔景站去年列車撞石躉事故

社會 20:45 2020/04/07

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

荔景站在去年10月6日發生列車撞石躉事故。

港鐵荃灣綫荔景站在去年10月6日發生列車撞石躉事故，警方表示經調查及向律政司徵詢法律意見後，已對肇事的2名分別28和29歲的港鐵女車長提出檢控，她們涉嫌違反香港法例第556章《香港鐵路條例》。

警方表示，於去年10月6日下午接獲報案，指一列港鐵列車由荔景站駛往美孚站，當駛離荔景站後，據報該列車懷疑撞到防撞牆。警員接報到場，共有3男4女的乘客及2名女車長受傷，清醒被送往醫院治理。     相關部門經初步調查，將案件轉交警方跟進。

葵青警區重案組接手調查案件，並向律政司徵詢法律意見後，2名分別28及29歲女車長涉嫌違反香港法例第556章《香港鐵路條例》，警方已對2名肇事車長作出檢控。

據悉，涉事車長涉違反《香港鐵路條例》第29條「僱員疏忽作為或不作為」，正被警方落案起訴。根據條例，最高可被罰款5,000元及入獄6個月。

港鐵回應指，公司一直配合警方調查，事件中的相關車長已被暫時調離駕駛職務，對於警方將會作出檢控，公司會繼續為有關員工提供適切協助，現不便作出評論。

港鐵新工會港鐵新動力指，當日列車行駛路徑並非正常路綫，大部分車長均沒有行駛相關路段的經驗。在事發時，道岔並沒有設定在正確位置。雖然車長需確認路徑是否正確，但控制中心在事件上亦責無旁貸。工會強調此事上，車長不應負全責。

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記者　陳梓蔚

律政司 荔景 港鐵

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