消息：行政會議明日召開特別會議　料推第二輪「防疫抗疫基金」

▲ 特區政府明天召開特別行政會議，消息指，政府的「第二輪防疫抗疫基金」，最快明天下午公布。

特區政府明天召開特別行政會議，消息指，政府的「第二輪防疫抗疫基金」，最快明天下午公布。特首林鄭月娥今日暗示，第二輪「防疫抗疫基金」，會參考外國資助企業僱員薪酬的做法。

林鄭月娥提到，近十日已接見不同的企業及工會，政府很快會公布第二輪防疫抗疫基金，會聚焦保障就業，避免失業率進一步惡化，包括特別關注有些受限聚令影響，及被勒令停業的行業。她透露，「無論是僱主、僱員、商會及工會都差不多一致地叫我們參考一下，外地有幾個地方直接來幫助僱主保留員工的做法。」

英國的方案是替公司支付員工最多八成薪金，每月上限2500鎊（約2.3萬港元）。加拿大所有企業，只要疫情影響營業額減少3成以上，都可獲政府補貼員工人工75%，上限是每名員工每周840加元（約4,600港元）。

另外，基金也會資助受疫情打擊的行業。旅行社和食肆在首輪抗疫基金已獲資助，但第二輪也獲加碼資助。

政府早前指令關閉14天的多個行業，包括戲院、健身中心、卡拉OK等，料會獲得一筆過財政資助。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF



