  • 19°C
香港時間 : 2020407日 (週二) 21:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

消息：行政會議明日召開特別會議　料推第二輪「防疫抗疫基金」

政治 20:47 2020/04/07

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

特區政府明天召開特別行政會議，消息指，政府的「第二輪防疫抗疫基金」，最快明天下午公布。

特區政府明天召開特別行政會議，消息指，政府的「第二輪防疫抗疫基金」，最快明天下午公布。特首林鄭月娥今日暗示，第二輪「防疫抗疫基金」，會參考外國資助企業僱員薪酬的做法。

林鄭月娥提到，近十日已接見不同的企業及工會，政府很快會公布第二輪防疫抗疫基金，會聚焦保障就業，避免失業率進一步惡化，包括特別關注有些受限聚令影響，及被勒令停業的行業。她透露，「無論是僱主、僱員、商會及工會都差不多一致地叫我們參考一下，外地有幾個地方直接來幫助僱主保留員工的做法。」

英國的方案是替公司支付員工最多八成薪金，每月上限2500鎊（約2.3萬港元）。加拿大所有企業，只要疫情影響營業額減少3成以上，都可獲政府補貼員工人工75%，上限是每名員工每周840加元（約4,600港元）。

另外，基金也會資助受疫情打擊的行業。旅行社和食肆在首輪抗疫基金已獲資助，但第二輪也獲加碼資助。

政府早前指令關閉14天的多個行業，包括戲院、健身中心、卡拉OK等，料會獲得一筆過財政資助。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF


 

防疫抗疫基金 政治 行政會議

最高瀏覽

【背妻偷食】戴志偉出軌兼陷4角戀　小三Candy被爆有拍拖多年男朋友
今日 10:18
【背妻偷食】戴志偉出軌兼陷4角戀　小三Candy被爆有拍拖多年男朋友
【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥　Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言
15:18 2020/04/06
【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥　Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言
【口罩供應】BFE達99%成人三層醫用口罩　香港衍生集團周二開售每盒$150
今日 13:06
【口罩供應】BFE達99%成人三層醫用口罩　香港衍生集團周二開售每盒$150