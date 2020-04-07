【反修例】警方處理社會事件曾開過19發實彈　1.6萬粒催淚彈

▲ 警方於上年度，曾多次出動武器。（資料圖片）

本港去年度經歷的社會運動，警方所使用的武力受外界關注。警方公布在2019/20財政年度（由去年4月1日起，截至今年2月29日），處理大型騷亂行動中使用過實彈19發、催淚彈16,191粒、海綿彈共1,880粒、橡膠子彈10,100粒及布袋彈2,033粒。

警務處處長鄧炳強回應立法會財委會的書面提問稱，警隊於處理大型騷亂期間，在需要保護自己或他人免受生命威脅或身體受到嚴重傷害的情況下，或考慮到佩槍被搶奪後對公眾造成的巨大風險及生命威脅下，曾使用19發實彈。同期警隊於其他行動中，曾使用9發實彈。

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處理騷亂期間，警方也曾因應情況使用胡椒噴劑，在2019/20年度（截至2月29日），警隊於處理與「反修例」有關的公眾活動的行動中，曾使用1,491樽胡椒噴劑。同期警隊於其他行動中，曾使用胡椒噴劑49次。

鄧強調，警務處就使用武力方面有嚴格的指引，亦一直恪守武力使用守則。

鄧炳強又稱，警隊會於訓練中使用過期和「即將過期」的催淚煙彈藥。彈藥供應商已確定，超越了最佳使用效期的彈藥，會增加彈藥發射失效的機會或減低彈藥的擴散能力，但並不會對周遭的人和環境構成進一步危險。

警方又稱，去年6月至今年2月期間，警員截停及搜查的總次數，有21.36萬次。

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記者：吳卓峰