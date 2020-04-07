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【新冠肺炎】今日新增21宗確診累計936人　一文看清個案詳情及居所

社會 21:58 2020/04/07

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

今日新增個案中，新增3宗確診個案與第903宗確診的馬莎職員群組有關，受影響的分店將暫時關閉14天進行徹底清潔消毒。（陳國峰攝）

新冠肺炎肆虐，衞生防護中心公布截至今日（7日）下午4時，正調查21宗新增確診個案，至今本港個案累計936宗，包括935宗確診個案和1宗疑似個案。新增個案涉及12男9女，年齡介乎16至61歲，當中12人曾於潛伏期身處外地，4人為留學生。衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

個案詳情及接觸者追蹤資料按此

今日新增個案中，新增3宗確診個案與第903宗確診的馬莎職員群組有關，分別為923、925、932宗個案，他們分別曾到尖沙嘴港威大廈、銅鑼灣皇室堡、和上環信德中心及灣仔分店上班。

另外，今日有一名21歲尼泊爾籍男子確診，衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示，由於他一家人是早前確診個案的緊密接觸者，已被安排進入檢疫中心，但當中程序出現問題，誤送確診者的爸爸入院。詳情請看：

【新冠肺炎】馬莎職員群組再有3人確診　涉事者曾到銅鑼灣CEO唱K

【新冠肺炎】21歲尼泊爾籍男子確診衞生署誤送父親入院　當局相信涉事人士名字相近導致出錯

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責任編輯：陳梓蔚

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