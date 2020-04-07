【新冠肺炎】社署2月向檢疫人士送食物日用品近1.2萬次　開支達150萬元

▲ 社署在2月8日至29日間，曾向檢疫人士運送食物及日用品共11,934次，開支達150萬元。（資料圖片）

因應新冠肺炎疫情，政府在2月初實施強制檢疫，相關人士須在檢疫中心或家居隔離14日，檢疫人士可要求社會福利署職員幫忙將物品帶入檢疫中心或住址。勞福局在立法會特別財委會文件回覆議員質詢表示，截至2月29日，社署向受檢疫人士提供基本日常用品及食物共11,934次，而提供及運送物資的開支約為150萬元。

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勞福局指，在2月8日至29日期間，社署已向4,070名接受強制家居檢疫（包括在家或其他處所）的人士，合共2,598個住戶，提供基本日常用品、食物及情緒支援。而由1月23日至2月29日期間，社署為接受強制檢疫人士提供日常用品、膳食或食材的開支，平均為每人每日約165元。

早前有社署主任向工會投訴，有檢疫人士疑濫用服務，要求運送大箱水果，甚至肥牛到家中。被問到運送物資的原則和標準，社署指接獲民政事務總署的轉介後，會評估及按確切需要向受檢疫人士提供服務 ， 並按合情合理的原則，提供署方指定的一般個人基本日常用品及食物。

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責任編輯：徐紹軒