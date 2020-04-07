【新冠肺炎】衞生署明起加強病毒檢測　所有航班抵港人士須往亞博留深喉唾液樣本

▲ 所有於機場抵港的人士須到亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本。（資料圖片）

新冠肺炎肆虐，衞生署將於明日（8日）起加強對入境人士的檢疫及病毒檢測安排，會強制要求所有於香港國際機場抵港及沒有出現病徵的人士到衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，以進行病毒檢測。

由明日開始，所有航班的抵港人士須從機場即時乘坐接駁專車前往上述地點，並依照指示收集深喉唾液樣本，完成後即場交回予衞生署當值人員，其後須盡快自行返回居所進行強制檢疫。若檢測結果呈陽性反應，衞生防護中心會盡快通知有關人士，並安排其入住公立醫院接受治療。一般而言，若於交回樣本後的3個工作天內未有接獲通知，即表示其樣本對檢測呈陰性反應，有關人士須繼續接受強制檢疫至檢疫期結束。

此外，衞生署參考秘魯專機回港人士的檢測安排，認為讓從較高風險地區返港人士在樣本採集中心等候檢測結果的安排，能有效盡快識別確診人士及安排相關密切接觸者入住檢疫中心進行檢疫。由於過去14日（3月25日至4月7日）確診的359宗輸入個案中，有248宗個案（69.1%）涉及曾前往英國人士，在評估場地限制及相關感染控制風險後，決定將有關檢測安排應用於由英國抵港的人士。

由本周四（9日）起，乘坐由英國抵港航班及沒有出現病徵的人士必須在衞生署臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並在場等候結果。如檢測結果為陽性，署方會盡快安排他們入院接受治療。與他們同行的密切接觸者亦會獲安排到指定檢疫中心接受強制檢疫。其餘檢測結果為陰性的人士，他們可返回家居或到指定地點繼續完成14天強制檢疫。

由於化驗需時，這些人士可能需留在場地等候8小時或以上，夜間抵達人士或需等候較久，衞生署呼籲回港人士體諒和耐心配合以上安排。

與此同時，由明日起計劃亦會擴展至抵港前14日內曾到內地湖北省並從陸路口岸（即深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸）來港的人士。衞生署人員會向他們提供樣本瓶，以便他們在進行強制家居檢疫期間收集深喉唾液樣本進行病毒檢測。他們須依照指示自行於居所收集深喉唾液樣本，並透過家人或朋友將樣本於收集當日早上交回其中一個收集診所。

TOPick袁國勇教授專訪內容

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責任編輯：蘇文軒