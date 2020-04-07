【新冠肺炎】「限聚令」至今發19張告票　港府指食肆大致守法守規

▲ 當局一共巡查27752次，作出約共1674次提示。（資料圖片）

新冠肺炎持續，餐飲業由3月28日起需遵守防疫新規定，政府今（7日）公布相關巡查數字，截至今日零時，一共巡查27752次，作出約共1674次提示，主要關乎未有為進入餐飲業務處所的顧客量度體溫、餐桌之間距離尚未符合有關規定等。

港府指，第599F章及第599G章下的執法情況大致理想，食環署、衞生署、警方及民政事務總署等執法部門已由規例生效截至2020年4月7日凌晨零時，一共巡查27752次，作出約共1674次提示（屬勸喻性質包括即時更正）。

至於受限制營業及運作模式的表列處所方面，執法人員共進行了1844次巡查，發現業界大致守法守規，只作出約共8次提示（屬勸喻性質包括即時更正）。

而就第599G章，即禁止多於4人聚集的「限聚令」，執法部門截至2020年4月7日凌晨零時，警方共處理966宗違反相關指示的相關報告，作出66次口頭勸喻及發出19張定額罰款告票。

衞生署、食環署、康樂及文化事務署、房屋署及漁農自然護理署亦分別處理其負責處所範圍內的公眾地方，合共巡查12711次，作出約共1830次口頭勸喻。

政府指，執法人員將會繼續安排執法和巡查行動，主要以口頭解釋、勸喻或警告方式，提醒市民配合上述兩條《規例》的要求，並強調執法人員有責任執法。