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曾錦強：保守地擴張

職場 04:00 2020/04/08

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

在新冠肺炎的疫情下，我在大學的授課已經從二月初開始移師到Zoom上進行，現在很多工作會議也會用Zoom進行。他們的用戶也從原來的1,000萬，暴增到現在的二億。日前Zoom被爆出有私隱和保安漏洞，其創辦人兼首席執行官袁征接受訪問時指，事件令他失眠，並說如果再有差池便完蛋了。

另一個高速成長的故事，來自成立了不久的瑞幸咖啡，他們用了兩年時間，分店的數目便已超過了紮根中國21年的星巴克。我在去年初已經寫過一篇文章是關於他們的戰略性虧損，好像說流血不止有益身心一樣。最近他們自爆將近22億財務造假，令股價暴跌了八成。

任何企業，增長太快都未必是一件好事。企業像任何有機體一樣，突然的暴漲會令身體機能無法承受。即使是新生嬰兒，也不可能在短短幾個月內成長20倍。現在新冠肺炎的疫情衝擊雖然很大，令很多企業也經營困難，但最先出問題的，往往是那些在經濟暢旺時過度擴張，但積累不多，甚至靠借貸經營的企業。

我們集團有子公司，面對疫情生意仍有增無減，他們雖然有增加人手，但沒有因為生意突然多了而急速擴張，反而嘗試和集團內的其他公司合作，既幫助受疫情影響較大的姊妹公司，也能應付突然增加的工作量，達至雙贏，而且保守地擴張也更健康。

原文刊於《晴報》

撰文 : 曾錦強

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