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【新冠肺炎】政府指美容院及按摩院屬高危場所須關閉　措施4月10日凌晨生效

社會 09:00 2020/04/08

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

政府下令關閉美容院及按摩院。（資料圖片）

政府今日 (8日)宣布有關規管餐飲業務以及禁止多於4人在公眾聚集的措施，會延長14日，有效期至4月23日。另外，新增美容院和按摩院需要停止營業14日，有效期由4月10日凌晨凌時至4月23日。

政府下令關閉美容院和按摩院 14日　「限聚令」及規管食肆營運措施延長至4月23日

食物及衞生局局長陳肇始今日 (8日)指出，檢視新增的確診數目，以及參考其他科學數據，整體而言，因為每日有雙位數字，雖然比高峰期有下跌，但也要密切監察，認為現階段需要保持社交距離。

被問到為何今日先決定關閉美容院及按摩院，陳肇始指美容院及按摩院是高危地方，也有確診個案，在需要保持社交距離的情況下，需要關閉，同時呼籲市民保持社交距離、自律，因為未來的時間是抗疫關鍵。

事實上政府就是否關閉美容院及按摩院等處所，政府一度資訊混亂，在4月1日政府一度刊憲指美容院需同樣關閉14日，其後「改口」指毋須關閉。

另外，食物及衞生局提醒餐飲業務負責人，以及受規例限制處所的管理人，違反規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

【新冠肺炎】政府改口美容院毋需關閉業界批消息混亂　盼政府補貼租金

另外，任何人參加、組織，或擁有、控制或營運需禁止聚集的地方，及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，最高可被罰款2萬5千元及監禁6個月。至於參加受禁群組聚集的人，可藉繳付定額罰款2千元，解除因該罪行而須負的法律責任。

【專訪疫症篇】袁國勇：疫情很大機會成季節性　每日單位數確診方可考慮復工復課　

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記者：伍瑋瑋

食物及衞生局 陳肇始 美容 按摩 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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