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【香港小姐】疫情影響今年港姐停辦　黃嘉雯冧莊連續當兩年冠軍

娛樂 09:46 2020/04/08

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

香港小姐歷史性停辦。

新冠肺炎疫情肆虐，TVB決定今年停辦年度重頭節目之一的《香港小姐競選》，TVB高層余詠珊表示不想有內地人士冒險赴港參選，因而忍痛暫停一年。

自1973年，TVB每年都會舉行《香港小姐競選》，吸引本地及海外佳麗爭妍鬥麗，每年的候選港姐也會成為網民的討論熱話。

（左起）王菲、黃嘉雯、古佩玲。（黃建輝 攝）

首度停辦香港小姐

今年受到新冠肺炎影響下，TVB決定歷史性暫停一年港姐選舉，為過去47年以來的首次，史無前例。

去年的港姐三甲分別為冠軍的黃嘉雯、亞軍的王菲以及季軍的古佩玲，三位將會冧莊連續成為兩屆港姐。

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TVB今年將歷史性停辦一年《香港小姐競選》。（黃建輝 攝）

TVB高層余詠珊受訪時指，今年將停辦一年《香港小姐競選》以及較早前宣布延期的《國際中華小姐競選》也將暫停一年。

余詠珊考慮到會有不少內地及海外人士來港參選，加上面臨候選佳麗應否配戴口罩等難題，若然勉強舉行選美賽事，賽前的宣傳工作及當晚的製作將會遇上重重難關，因而忍痛決定暫停一年。

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應屆港姐冠軍黃嘉雯指當前任務為共同抗疫。（黃嘉雯IG圖片）

應屆港姐回應

應屆港姐冠軍黃嘉雯指暫未收到停辦港姐的消息，對於取消華姐及港姐表示可惜及無奈，但在疫情下的當前任務為共同抗疫，期望大家能同心協力共度難關。

王菲鼓勵有意參選的女生明年可再報名。（王菲IG圖片）

同為應屆港姐的王菲同樣對停辦港姐一事表示不知情，對此感到可惜，但認為健康才是最重要，並相信公司的安排是合適的。她又鼓勵有意參選的女生不用灰心，著大家明年可再報名。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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