【孕婦辛酸】求子多年終懷孕避疫婉拒飯局　孕婦遭朋友嘲諷︰你懷龍種嗎

▲ 台灣一名孕婦求子多年終懷孕，在新冠肺炎疫情下婉拒飯局，卻遭朋友嘲諷「你懷龍種？」。

新冠肺炎疫情爆發，各國都呼籲市民避免外出，留家抗疫以減低受感染風險，尤其幼兒、長者、孕婦、長期病患者更要格外小心。台灣一名孕婦於社交媒體分享她的經歷，她求子多年終於成功懷孕，在新冠肺炎疫情下婉拒飯局，卻遭朋友嘲諷「你懷龍種？」令她感到難受。

朋友堅持與孕婦吃飯

這名孕婦韓小姐於Facebook群組「爆怨公社」分享，她和丈夫求子多年才成功人工受孕，現正懷孕的她為了安胎而辭職。她指，有一位很久沒見面的朋友因工作關係將從澎湖回台北，以前朋友每次來台北，她都會抽時間跟他見面。

不過，今次由於疫情，正值懷孕的她害怕被感染，於是跟朋友表示不便外出。朋友卻說：

吃個飯而已沒那麼嚴重啦！

她還是堅持不出席飯局，怎料朋友竟回應她：

你真的很誇張，懷孕而已，哪個孕婦不是繼續工作，就你最尊貴懷龍種哦，我難得來一次這樣你也不出來真不夠朋友！

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網民︰看清這種「朋友」

朋友不只說出了這些難聽的話，之後更把韓小姐「封鎖」，還四處跟他們的共同好友說她的不是。她不禁慨嘆︰

難道我真的錯了嗎？現在疫情這麼嚴重我盡量不出門，保護自己，保護家人，萬一我出去帶病毒回家怎麼辦。

孕婦在孕期承受了不少壓力，心靈更脆弱，韓小姐坦言「我還想多活幾年啊」。

網民紛紛留言支持她的決定，直斥這位朋友自私，可看清這種所謂的「朋友」。有網民表示︰

朋友可以再交，孩子沒了就不行了。

真正好的朋友才不會這樣，恭喜你看清一個人了。

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責任編輯︰王明芳