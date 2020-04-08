【4月8日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】
精明消費 10:37 2020/04/08
新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周三（8日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。
維特健靈今日預售口罩
維特健靈將於4月8日下午3時預售納米抗菌口罩 （10個裝），每人限訂1包，5月中可取貨。
詳情：【港產口罩供應】維特健靈4月8日預售口罩 納米抗菌口罩10個裝售$50【內附預訂方法】
Angel Beauty Bar開售1,000盒口罩
Angel Beauty Bar今日（8日）上午11時開售1,000盒BFE> 95%口罩，$149/盒，每盒50個，每人限購2盒。
地址：
- 太子花園街205C-E號地下C及D鋪
- 屯門屯利街1 號華都花園商場3層4Q及8Q舖
- 元朗青山公路169號地下
- 藍田啟田道50號啟田商埸314舖
便利妥於新界區藥房返貨
Banitore便利妥今日（8日）在Facebook公布新一輪口罩開售資料，市面藥房開始陸續出售便利妥3款3D立體口罩。
地址詳情：【口罩供應】歐盟認證+BFE+PFE達95% 便利妥成人及兒童3D口罩再有大貨到【附藥房地址】
責任編輯：王芷瑩