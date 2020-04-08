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【口罩供應】歐盟認證+BFE+PFE達95%　便利妥成人兒童3D口罩發售店舖一覽【內附地址】

精明消費 10:21 2020/04/08

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

Banitore便利妥成人兒童3D口罩發售店舖一覽。

新冠肺炎疫情持續，全民一罩難求。Banitore便利妥今日(8日)在Facebook公布，市面藥房開始陸續出售便利妥3款3D立體口罩，並公佈建議零售價：港幣 $80/包（每包10個）。

以下是便利妥3D立體口罩售賣地點：

新界區

健華中西藥行 新界大埔墟大榮里46號地下B舖

冠生中西大藥房 新界大埔安邦路大埔超級城A區9-11號地下

富善中西藥行 新界大埔富善邨商場一樓123號舖

天和堂中西藥行 新界葵涌和宜合道5-27號寶星中心地下8號舖

陳萬昌中西藥房 新界葵涌石蔭路105號地下

金安參茸藥房 新界荃灣沙咀道60-62號環球實業大廈六樓C室

中和大藥行 新界荃灣川龍街12號地下

濟生藥行 新界荃灣荃灣中心商場地下S40號舖

東亞大藥房 新界屯門友愛邨H.A.N.D.S商場S區二樓S-215,S-216號舖

東亞藥房有限公司 新界屯門置樂花園商場地下1-4號舖

祥益西藥房 新界屯門良景邨商場L431號舖

寶健大藥房有限公司 新界天水圍新北江商場地下A19-A21號舖

天瑞中西藥房 新界天水圍天瑞邨商場一樓106號舖

美蔘中成藥業公司 東涌逸東邨街市地下95-98號舖

廣達藥行有限公司 新界元朗鳳攸北街5-7號順豐大廈G1室

榮康藥房 新界元朗鳳攸北街2-6號永富閣地下16號A舖

東昇葯坊有限公司 新界粉嶺嘉福商場地下11號舖

同德藥房有限公司 新界上水新發街42號地舖

善華藥業化妝有限公司 新界元朗壽富街7號地下

天瑞中西藥房 新界天水圍天耀廣場1樓102號舖

康庭中西藥坊 新界葵涌青山公路458號葵豐樓地下2號A舖

金安美藥 新界大埔廣福里15號東樂樓地下

美蔘中西藥業公司 新界東涌迎東邨迎東商場16號舖

大師藥房有限公司 新界屯門石排頭徑1號卓爾廣場二樓215號舖

責任編輯：王芷瑩

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