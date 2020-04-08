【口罩供應】歐盟認證+BFE+PFE達95% 便利妥成人兒童3D口罩發售店舖一覽【內附地址】
新冠肺炎疫情持續，全民一罩難求。Banitore便利妥今日(8日)在Facebook公布，市面藥房開始陸續出售便利妥3款3D立體口罩，並公佈建議零售價：港幣 $80/包（每包10個）。
以下是便利妥3D立體口罩售賣地點：
新界區
健華中西藥行 新界大埔墟大榮里46號地下B舖
冠生中西大藥房 新界大埔安邦路大埔超級城A區9-11號地下
富善中西藥行 新界大埔富善邨商場一樓123號舖
天和堂中西藥行 新界葵涌和宜合道5-27號寶星中心地下8號舖
陳萬昌中西藥房 新界葵涌石蔭路105號地下
金安參茸藥房 新界荃灣沙咀道60-62號環球實業大廈六樓C室
中和大藥行 新界荃灣川龍街12號地下
濟生藥行 新界荃灣荃灣中心商場地下S40號舖
東亞大藥房 新界屯門友愛邨H.A.N.D.S商場S區二樓S-215,S-216號舖
東亞藥房有限公司 新界屯門置樂花園商場地下1-4號舖
祥益西藥房 新界屯門良景邨商場L431號舖
寶健大藥房有限公司 新界天水圍新北江商場地下A19-A21號舖
天瑞中西藥房 新界天水圍天瑞邨商場一樓106號舖
美蔘中成藥業公司 東涌逸東邨街市地下95-98號舖
廣達藥行有限公司 新界元朗鳳攸北街5-7號順豐大廈G1室
榮康藥房 新界元朗鳳攸北街2-6號永富閣地下16號A舖
東昇葯坊有限公司 新界粉嶺嘉福商場地下11號舖
同德藥房有限公司 新界上水新發街42號地舖
善華藥業化妝有限公司 新界元朗壽富街7號地下
天瑞中西藥房 新界天水圍天耀廣場1樓102號舖
康庭中西藥坊 新界葵涌青山公路458號葵豐樓地下2號A舖
金安美藥 新界大埔廣福里15號東樂樓地下
美蔘中西藥業公司 新界東涌迎東邨迎東商場16號舖
大師藥房有限公司 新界屯門石排頭徑1號卓爾廣場二樓215號舖
責任編輯：王芷瑩