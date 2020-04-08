【武漢解封】圍城76天後解封5.5萬人大逃亡　專家：當地仍有1至2萬無症狀感染者

▲ 武漢今日（8日）凌晨解封，專家預計當地仍有1至2萬無症狀感染者。

內地新型肺炎疫情嚴重，累積有81,802人確診。率先爆發新型肺炎的武漢市封城76天後，於今日（8日）解封凌晨，對外交通慢慢恢復。但有專家表示，武漢的無症狀感染者還有1萬至2萬人，需要警剔。

預計有5.5萬多名旅客離開

武漢是全球最早發生疫情的城市，當局於1月23日下令封城，終在今日0時0分解封，首先解除離漢離鄂通道管控措施，天河國際機場亦恢復內地客運航班。被困武漢的人士，只要有健康證明就可以離開，鐵路部門預計即日有5.5萬多名旅客坐火車逃離。

▲ 首日通車已見車龍。 （圖片來源：影片截圖）

專家：無症狀感染者達2萬人

《人民日報》屬下的《健康時報》，6日（週一）引述武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科首席專家楊炯，表示由3天的普查數據來看，武漢的無症狀感染者大約有0.15%至0.3%左右，亦即有1萬至2萬人左右。

雖然現在看來無症狀感染者的傳染性比較低，但總歸是有傳染性的，還是需要警惕。

他又表示，確診或疑似患者都在積極救治，而復陽患者自身不會重複感染，亦不會傳染給其他人，相對比較安全，不是大問題。他認為現時比較害怕的是無症狀感染者，全因武漢4月1日出現的境外輸入病例也為無症狀患者，因此要加強無症狀人群的管理。

▲ 不少人坐火車離開。（圖片來源：影片截圖）

他提醒，解封後人口流動更大，更需謹慎，強調「少聚集、戴口罩」是必要，即使外出購物或上班，也要遵守防控措施和規定。他又指，新冠肺炎有機會像流感一樣長期存在，因此近幾個月仍是「小心一點為好」。相關報道之後於官網下架。

超過9成無疫小區

據湖北官方最新通報，武漢市「無疫小區」累計6988個，佔比98.4%，較3天前的上一次認定，「無疫小區」數量減少45個，佔比下降0.6%。70個小區因無症狀感染者等原因，被取消或暫停「無疫」命名。

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責任編輯：羅嘉欣

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