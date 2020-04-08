【口罩風波】印度產港牌口罩爆品質風波　口罩散亂放地衞生欠佳

▲ 印度產港牌口罩被指口罩散亂放地衛生欠佳。

新冠肺炎疫情持續肆虐，本港口罩供應緊張，市民四出撲口罩，不過有網民在網上報料，稱一間印度產港牌口罩品質存在問題，口罩散亂放地衞生欠佳，直言口罩污糟不敢用。涉事的口罩商「租鋪」及後回應稱，相片為銷毀棄置有問題口罩房間，棄置前全部剪開，並非作重新包裝出貨之用。

據網民在網上上傳的圖片可見，一大批口罩散落一地，現場衞生欠佳。網民稱，該印度產港牌口罩只有BFE 96.4%，不符合Type IIR；有網民上傳購買到該品牌口罩，稱其中5個中層有損壞，但底面則無損；大批網民直言口罩好污糟不敢用，擔憂口罩質量存在問題，「咁恐怖，用咗唔知會唔會爛面」；另憂該批口罩重新包裝再售。

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網民：口罩好污糟不敢用

亦有網民認為，現時新冠肺炎持續肆虐，在非常時期，人人都要保持個人衞生，但卻有人背馳而道，十分無良；更有網民質疑，該紙箱寫簡體字，質懷並非印度貨。

涉事的口罩商「租鋪」及後在其facebook專頁發帖回應，稱網上流傳圖片，其中一批印度口罩有近30%損耗，故此必須租間房作銷毀及棄置。當發現有問題的口罩，為了不被執到作其他用途，故此棄置前全部剪開，每天晚上一次過銷毀，強調並非作重新包裝出貨之用。而口罩出現的問題，包括生產時耳帶斷裂，中層布斷裂等問題。

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涉事口罩上商：問題口罩並非作重新包裝出貨之用

至於有關箱面有簡體字之口罩，解釋該批口罩（兩板貨）是數間NGO合資在香港某店舖購買的口罩,由於沒有購買途徑，曾向他們求助，希望可以獲取有證書之口罩（包括內地口罩），並不屬於他們在外國生產線採購之口罩範圍。

「租鋪」亦稱，其口罩的中層布，5個樣本平均可做到 BEF 98.9-99.6%，過濾率達到86%-87%@0.3um ，而所有資料經過複雜的重新計算。

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責任編輯：羅嘉欣