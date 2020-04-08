【新冠肺炎】基層學童疫情下無法上網學習礙進度　家福會徵集電腦捐助弱勢家庭

▲ 至今會方收到400多名學生求助，但只有100多部電腦，供應仍然不足。(受訪者提供)

早前有調查發現，超過七成以上的家長表示，新冠肺炎停課期間子女在家學習遇到了困難，特別是基層的小朋友。香港家庭福利會因應弱勢社群孩子缺乏電腦，影響其網上學習進度，發起「電腦捐贈學童」計劃，希望孩子在疫情中能繼續學習，至今已收到400多名學生求助，但只有100多部電腦，供應仍然不足。



該會高級經理吳浩希表示，以前孩子可以返學校或在圖書館做功課，家中沒電腦也問題不大，現在圖書館、學校自修室已不開放，弱勢社群孩子在缺乏科技支援下，除了影響其網上學習進度，也將延伸到復課後跟不上。



他表示，家長因社經地位差異，在IT資源也出現貧者愈貧、富者愈富的情況，最基本困難是家長沒能力為子女添置Wi-Fi網絡裝置或購買手提電腦、iPad，也有家中多名成員需要網上學習或home office，並不夠硬件使用等等。而孩子方面，當他們沒法登入Google Classroom上課，面對同班同學用Zoom上課也只好缺席。除了學習外，沒有電腦也會影響到孩子的社交、跟其它朋輩之間的聯絡，而生活上，孩子也有可能而沒法接收到最近的防疫資訊。

▲ 家福會希望大眾可直接捐錢或捐贈電腦，支援孩子網上學習。(本報資料圖)

望直接捐贈資金助安裝軟件

吳浩希也發現到，現時個人或企業捐助的硬件只有最基本系統軟件，缺乏文書處理、防毒及過軟軟件，故他也呼籲企業或個人更可直接捐錢，支援家福會為捐贈孩子的手提電腦裝進軟件，是更直接有效的幫助。否則小朋友仲然有機，也未必能上網學習，或得到適當的保護。

該會期望公眾人士或有心機構捐贈全新或二手平板或手提電腦，或直接資助家福會為捐贈的電腦加裝必須的文書及保護軟件，讓基層家庭兒童可以即時受惠。會方會把收集到合適的IT設備轉送已求助的家庭以及學校。

親子網上學習資源

另外，家福會配合停課安排，推出不同的學習資源，包括Learn at Home 家長手冊、「抗疫小超人」填色紙、各類學習小任務等等，讓小朋友自行填色，設計背景，希望他們能學習自處，並從趣味中學習一點抗疫的知識。大會也邀請插畫師Dear me特別設計一套10款的 WhatsApp Stickers，配以由家福會同事提供的鼓勵語句，讓大家可以藉此向家人傳情達意，以及送上關懷，在抗疫期間，提升正能量。

▲ 抗疫貼紙。(網上截圖)

學習資源可到該會的「逆流而上 家添愛」計劃中下載。

「電腦捐贈學童」計劃

捐贈者可把電腦直接送往：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心20樓2010室；或將軍澳唐明苑停車場大樓地下



查詢電話︰2527 3171

記者：胡麗珊