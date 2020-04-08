【法證先鋒IV】李施嬅自我隔離出關體重升近4公斤　夥《法證IV》演員派防疫物資慶功

▲ 李施嬅與一眾《法證先鋒IV》演員到安老院派物資。（Instagram圖片）

早前因受新冠肺炎影響，而需全面暫停加拿大拍攝工作返港的藝人李施嬅，2天前完成14天強制家居隔離。平安出關後的第一個活動，李施嬅就夥拍《法證先鋒IV》的好拍檔黃浩然、陳煒、譚俊彥、海俊傑及監製梅小青，一同到安老院派發防疫用品予長者，當作是劇集收視好的慶功儀式。

《法證先鋒IV》於3月29日大結局，該周收視平均38.8點，最高收視於3月23日晚錄得40.0點，是該劇播映以來最高收視的一集。而第30集大結局的收視為39.6點，全劇錄得平均36.3點，是繼2013年《衝上雲宵II》後全劇達到36點的劇集。

▲ 《法證先鋒IV》取得好成績，一眾演員以做善事慶功。（Instagram圖片）

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劇集成績好，但一眾演員在疫情影響下都未能大搞慶功宴，於是在李施嬅隔離出關後，便與黃浩然、陳煒、譚俊彥、海俊傑及監製梅小青夾錢購買防疫物資，然後親力親為到安老院派予長者，以另類有意義的方式慶功，非常有愛心。

李施嬅在個人Instagram中表示：「隔離後第一個活動就是找數，慶功。今次的慶功好特別，好有意義，是幾位演員和小青姐夾錢買物資送給長者。希望可以回饋社會。」

▲ 李施嬅14天隔離出關。（Instagram圖片）

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而陳煒都指：「我哋係社會一份子，能夠回饋社會，幫助有需要嘅人，係我哋嘅本分！」

黃浩然亦謂：「回饋社會是我們答謝觀眾的最好方法，謝謝我們的團隊一呼百應，謝謝小青姐出錢出力，為我們安排這次捐贈活動。」大家都非常有愛心。

李施嬅在傳媒訪問中亦有分享14天的隔離生活，她指第一次有那麼長的時間連門也不可踏出，不過幸好有很多好朋友不停投食，這14天就是不停食，體重也上升了約3至4公斤。但她就覺得很感動，在疫境時有那麼多朋友伸出援手。

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