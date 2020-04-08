【亞視永恆】亞視海外購入20萬個口罩　副總裁林文龍分發予80機構贈基層

▲ 亞視搜羅20萬個口罩成功抵港，林文龍交予80個機構轉贈基層。

現時全球疫情趨嚴峻，現任亞洲心動娛樂副總裁林文龍大約農曆新年時候稱，亞視會在海外購入20萬個口罩。昨日（4月7日），林文龍兌現承諾，透露口罩已順利抵港並轉交予80個機構，包括深水埗北河同行老闆明哥以捐贈到有需要人士手上。

林文龍並稱自己已取消所有約會，留在家中陪伴家人，他又讚太太郭可盈已在疫情前購入足夠口罩及消毒用品，故不擔心不夠用。「希望疫情快啲解決，搞到今日咁都幾難堪，祝香港早日康復。」

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▲ 口罩已經成功分發到超過80間機構，稍後將會轉交到有需要人士手上。（instagram圖片）

亞視海外購入20萬個口罩

在去年底的《2019亞洲小姐總決賽》記者會上，林文龍獲亞洲電視控股董事會主席鄧俊傑宣布正式成為亞洲心動娛樂副總裁。

林文龍上任後不久，於今年農曆新年的亞視新春團拜活動上指，面對近日的新冠肺炎疫情，已經與亞視的高層商討，並於海外購入了20萬個口罩，稍後會運抵香港。

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▲ 林文龍親自把口罩交到明哥手上。（instagram圖片）

昨晚，林文龍更新其個人社交網站，透露20萬個口罩日前已經成功運抵香港，並已轉交到80個社福機構，當中包括深水涉北河同行老闆明哥的手上：

感恩！亞洲心動娛樂經過個多月來的聯絡和統籌，20萬個口罩已順利交到80多個社福機構、淸潔工人工會及「北河同行」的明哥手上，希望盡一分力去關顧更多有需要的基層人仕，願疫情早日結束，加油！

網民留言讚好感謝他與一眾亞視高層的付出，亦有受惠人士留言：「我就係其中一間受惠嘅機構啊！代有需要嘅人士多謝你哋！」

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