【香港小姐】歷年港姐10個經典話題　朱千雪名次不及黃心穎卻成民選冠軍

▲ 歷年港姐有不少話題。

TVB因考慮疫情影響，決定今年停辦年度重頭節目之一的《香港小姐競選》，成為47年以來首次停辦《港姐》，史無前例！去年冠亞季軍自動冧莊連續成為兩屆港姐，亦屬前所未有。TVB《香港小姐》自1973年舉辦以來，有過不少花邊秘聞，TOPick為大家一一回顧。

TVB高層余詠珊向傳媒表示，今年香港受疫情肆虐，因公司不想有內地人士冒險赴港參選，因而TVB決定歷史性暫停一年港姐選舉。去年的港姐三甲分別為冠軍的黃嘉雯、亞軍的王菲以及季軍的古佩玲，三位將會冧莊連續成為兩屆港姐。

港姐是香港人集體回憶之一，舉辦47年，歷年都有過不少話題！

疫情影響今年港姐停辦 黃嘉雯冧莊連續當兩年冠軍

1.最美港姐

1977年港姐冠軍兼最上鏡上姐朱玲玲，參選時僅19歲，也是首位奪得兩個獎項的港姐。朱玲玲當選後9個月閃嫁霍英東長子霍震霆，開創港姐嫁豪門先河，不過後來二人離婚。

▲ 朱玲玲依然氣高貴。（東星圖片）

朱玲玲保養得宜，加上高貴氣質，至今依然令人難忘，更被網民譽為史上最美麗的港姐。

2. 落台港姐

1981年第5屆香港小姐，原由26歲的羅佩芝奪冠，可是後來羅佩芝被揭虛報年齡足足細4年，最後被大會褫奪銜頭，由亞軍勞錦嫦頂上成冠軍，成首個被下台的港姐。

3.獲獎最多港姐

2001年參選的楊思琦，除了成為香港小姐冠軍，同時奪得「最上鏡小姐」、「網上最奪目小姐」、「纖體美態獎」等共六個獎項，成香港小姐競選史上獲獎最多的冠軍佳麗。

▲ 已為人母的楊思琦保養得宜。（取自facebook）

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4.最揚威海外港姐

1987年港姐冠軍楊寶玲同時獲國際親善小姐，其後以港姐身份在《世界小姐競選》奪「亞洲皇后」，《環球小姐競選》獲第五名，可說最揚威海外的港姐。

▲ 楊寶玲同屆還有李美鳳、林穎嫻，非常高質。

５.民選港姐

2012年港姐首度以全民投票選出三甲，可是最後因電腦server出現問題影響賽果，令本來有望票數領先而奪冠的朱千雪，變為季軍， 冠亞軍分別屬張名雅及黃心穎，千雪因此被網民封為民選港姐。

▲ 朱千雪跟張名雅、黃心穎同屆。（東星圖片）

6.整容退選

邱淑貞於1987年參選時，因被其他佳麗指控邱淑貞下巴曾整容，雖然邱淑貞以至TVB都指出她曾因年少時受傷動過手術，並非整容，可是邱最後不堪壓力而退選，卻被王晶挑中成電影女主角，成為一代性感女神。

▲ 邱淑貞愛女完全遺傳母親優良基因。（取自IG）

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7. 殿軍女神

80年代性感女神鍾楚紅，1979年參選港姐，可是當時只排最4名，當年冠軍為鄭名雅。紅姑任TVB藝人時被未有突破，直至投身影壇後，才人氣勁升，跟發哥合演多齣經典如《秋天的童話》等成為經典。

▲ 紅姑依然是女神中女神。（東星圖片）

8. 演技最強

張曼玉於1983年參加港姐，奪亞軍及最上鏡小姐，在TVB拍過《新紥師兄》等劇，後來加入影圈，以《旺角卡門》演技受讚，更先後憑《阮玲玉》及《錯過又如何》（Clean）分別獲封柏林影后及康城影后，同時張曼玉又創下香港金像獎五度封后的紀錄。

▲ 張曼玉參選港姐青春迫人。

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９.曾拍裸照

1993年17歲的麥家琪（現改名麥方喬）參選港姐時，五強不入，之後更流出裸照，成為一時話題，麥家琪承認15歲時被誘拍，其父更向高院申請禁令阻止裸照被刊登。

10. 學歷最強

1991年郭藹明以大熱奪冠，在美國加州大學機械工程學碩士的郭藹明，曾被網民選為歷年學歷最強的港姐。

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