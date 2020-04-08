【新冠肺炎】美容業界稱昨晚開會未獲告知停業措施　質疑當局欠明確停業標準

▲ 政府今早（8日）宣布，4月10日起美容院和按摩院需要停止營業14日，有效期至4月23日。（資料圖片）

政府今早（8日）宣布，4月10日起美容院和按摩院需要停止營業14日，有效期至4月23日。香港美容業總會創會主席葉世雄表示，昨晚（7日）曾與當局開會時，未有獲通知有關停業安排，批評雙方信任及溝通薄弱。

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葉世雄今早（8日）在電台節目接受訪問時表示，昨日零售業亦爆發感染群組，但當局沒有下令這些行業停業，質疑當局未有明確的停業標準，認為港府應把所有會接待顧客的行業一律停業，共同抗疫。

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他又指，昨晚開會已將意見向當局反應，僅獲「會聆聽業界的聲音」的回應，又指未知當局會否再延長禁令，業界陸續通知顧客取消預約，而業界面前資金流問題，多個行業都在水深火熱之中，促政府向受停業影響的行業提供最基本開支包括租金和人工。

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記者：陳子謙