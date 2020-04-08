  • 21°C
香港時間 : 2020408日 (三) 11:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】美容業界稱昨晚開會未獲告知停業措施　質疑當局欠明確停業標準

社會 11:08 2020/04/08

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

政府今早（8日）宣布，4月10日起美容院和按摩院需要停止營業14日，有效期至4月23日。（資料圖片）

政府今早（8日）宣布，4月10日起美容院和按摩院需要停止營業14日，有效期至4月23日。香港美容業總會創會主席葉世雄表示，昨晚（7日）曾與當局開會時，未有獲通知有關停業安排，批評雙方信任及溝通薄弱。

【新冠肺炎】政府指美容院及按摩院屬高危場所須關閉　措施4月10日凌晨生效

政府下令關閉美容院和按摩院 14日　「限聚令」及規管食肆營運措施延長至4月23日

葉世雄今早（8日）在電台節目接受訪問時表示，昨日零售業亦爆發感染群組，但當局沒有下令這些行業停業，質疑當局未有明確的停業標準，認為港府應把所有會接待顧客的行業一律停業，共同抗疫。

【新冠肺炎】美容蒸面機霧化增感染？　呼吸系統科醫生解構美容程序風險

他又指，昨晚開會已將意見向當局反應，僅獲「會聆聽業界的聲音」的回應，又指未知當局會否再延長禁令，業界陸續通知顧客取消預約，而業界面前資金流問題，多個行業都在水深火熱之中，促政府向受停業影響的行業提供最基本開支包括租金和人工。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

記者：陳子謙

新冠肺炎 美容 美容業

最高瀏覽

【背妻偷食】戴志偉出軌兼陷4角戀　小三Candy被爆有拍拖多年男朋友
10:18 2020/04/07
【背妻偷食】戴志偉出軌兼陷4角戀　小三Candy被爆有拍拖多年男朋友
【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　
17:37 2020/04/07
【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　
【基層悲歌】獨居伯伯疫情下失業斷糧　從荃灣徒步行到油麻地拎免費飯盒
16:28 2020/04/07
【基層悲歌】獨居伯伯疫情下失業斷糧　從荃灣徒步行到油麻地拎免費飯盒