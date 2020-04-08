【新冠肺炎】香港醫學會會長何仲平：如發現自己曾與病毒有接觸點　應盡快聯絡家庭醫生作檢測

▲ 假如有市民接觸過確診人士應盡快聯絡家庭醫生作病毒檢測。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，香港醫學會會長何仲平今晨（8日）於港台節目《千禧年代》中表示估計在加強化驗室監測計劃下，私家醫生已經收集了過千個樣本，而截至前日，當中已有78宗確診個案是從私家醫生方面收集的。

【新冠肺炎】衞生署明起加強病毒檢測 所有航班抵港人士須往亞博留深喉唾液樣本

醫學會會長何仲平表示，未有此計劃之前有些過往的確診紀錄，是要看幾次私家醫生也不知道自己已確診。他又指因開初是棉花抽取病人樣本作化驗，而且有一定的傳播風險，但現時以收集深喉唾液樣本瓶供市民自行在家檢測，就可以避免污染私家診所的環境及減低傳播風險。

何仲平亦提到本港的資源充足，有關計劃可以再加強，可以以病人家人協助拿取及交回樣本瓶予診所，再交到化驗所，以將範圍傳播鏈縮小。

至於針對沒有病徵的隱形病人，何仲平指如果發現自己曾與病毒有接觸點，即接觸過確診人士或相關傳播群組、家人懷疑受感染，去過一些高危場所，就可以盡快聯絡家庭醫生拿取樣本瓶作檢測。

【首宗院內感染】與確診患翁同房82歲老翁今凌晨去世 院方再抽樣檢測是否受感染

【袁國勇專訪】面對批評「梗有少少激氣」 袁國勇：個人榮辱不重要最重要香港成功抗疫

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：郭家穎