【新冠肺炎】藍田無品食客被轟播毒　用完口罩塞入餐廳飯碗

▲ 有網民日前在藍田麗港城一間餐廳進食時，見到斜對面桌的男食客，將用過的口罩放入食完的飯碗內。

新冠肺炎持續數個月，市民外出都戴上口罩，但不當棄置口罩，不僅不能防疫，更可能會傳播病毒。最近有網民爆料，指日前在藍田一間餐廳用膳時，見到鄰桌一個男食客，將用過的口罩放入餐廳飯碗內，引來網民議論紛紛，有人批評這種行為嘔心，直指他的行徑形同「放毒」。

有網民昨日在「中伏飲食報料區」發帖，指上個月27日下午4時許，在藍田麗港城一間餐廳進食時，見到斜對面桌的男食客，將用過的口罩放入食完的飯碗內。網民表示，當時有餐廳員工見到，但未有反應。而網民就留言稱：「好嘔心」、「咁都得」、「告佢放毒」、「香港人質素呢二個月見真章」等等，無不指責男子行為。

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急症科專科醫生馮顯達曾接受TOPick訪問時表示，若用過口罩處理不當，或會感染自己或他人。

以下是他教正確脫下和處理口罩步驟：

1. 如可以，先清潔雙手

2. 不要接觸口罩外面

3. 脫下時手只拿着口罩耳圈或綁帶部分

4. 若是耳圈口罩，應輕力同時拉起耳圈再除下；若是綁帶口罩，則先解下面的綁帶，再解上面綁帶，再除下口罩

5. 把脫下的口罩内面往外摺（即口罩外面會向内)

6. 如可以，把口罩放進膠袋或紙袋内

7. 把口罩掉入有蓋垃圾桶

8. 清潔雙手

馮醫生提醒，處理口罩過程中，要特別小心不要接觸到口罩表面，尤其是手部動作不太靈活的長者。

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責任編輯：王俊賢