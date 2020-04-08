【新冠肺炎】護士媽媽完成隔離3次檢測陰性　突心臟驟停無緣見丈夫女兒最後一面

新冠肺炎疫情持續嚴峻，醫護人員都要冒生命危險救人。在早前內地湖北情況最嚴重時，山東護師張靜靜前往支援。她近日返回家鄉並完成隔離期，期間3次檢測均呈陰性，卻在5日突然心臟驟停，搶救無效逝世，與丈夫和5歲女兒天人永隔。

據內地媒體報道，張靜靜是山東大學齊魯醫院呼吸與危重症醫學科主管護師，與丈夫育有一名5歲女兒。在湖北疫情嚴峻之時，各個省市都紛紛派出醫療隊伍支援，張靜靜是山東第一批支援隊員，在湖北支援了57日。

孩子是兩個人最大的牽掛，女兒早前曾在家畫畫，舉牌為媽媽打氣。丈夫亦寫信給她，信中提及孩子年紀還小，在老家雖偶有因想念媽媽而哭鬧，但相信女兒會慢慢理解她，並為有這樣偉大的媽媽而驕傲。

願你安心工作，照顧好患者，照顧好自己。在平凡的崗位上，譜寫不平凡的人生。

無緣見丈夫女兒最後一面

而疫情緩和後，她在3月21日隨團隊返回山東濟南，按規定集中隔離14日，期間3次檢測均為陰性。直至4月5日，原本隔離完14日準備回家的張靜靜，突發心臟驟停，在翌日傍晚因搶救無效離世。

張靜靜的丈夫正在非洲援助，未能趕及回來看妻子最後一面。而其丈夫得悉妻子離世消息，感到悲痛，亦難以置信。因疫情原因，身在非洲塞拉利昂的他無法回國，他在網上發文，希望外界能幫忙協調讓他盡快回國。

孩子才剛滿5歲，孩子剛滿6個月時，我就來了非洲，我知道你很辛苦，這幾年孩子已經缺少了父愛，我們不能讓孩子再缺少母愛。我不能沒有你，我們大家庭也不能沒有你。我願用我的生命去換你的健康！

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責任編輯：王明芳