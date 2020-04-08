【新冠肺炎】日本40名實習醫生聚餐後18人確診　醫院致歉：醫護人員缺乏自覺

▲ 日本40名實習醫生聚餐後18人確診。

新冠肺炎疫情持續，日本首相安倍晉三昨（7日）宣布，對包括東京都、大阪在內的7個都府縣發布「緊急狀態宣言」，期限長約1個月。疫情嚴峻底下，居然還有日本實習醫生無視疫情及醫院禁令，繼續聚餐，導致18人確診感染。

綜合日媒報道，日本慶應義塾大學醫院證實在疫情擴大的情況下，該校40名實習醫生仍不顧院方禁令，一起聚餐。3月31日，院內1名實習醫生確診感染新冠肺炎，院方立即要求曾與病患接觸過的99人居家隔離及進行檢測。結果確診數字不斷上升，目前已有18名實習醫生確診。

院方表示已多次提醒職員不要聚餐，但竟然仍有40名實習醫生無視禁令，導致集體感染。對此，院方於官網致歉，及指這些醫生缺乏醫護人員的自覺，行為不可原諒：

身為應該守護病患健康的醫護人員，這些人的行為不可原諒，實在缺乏醫護人員的自覺。醫院在此深深致歉，會防範類似事件再度發生。

截至今（8日）日10時25分，日本累計確診4257宗，死亡93宗。

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責任編輯：王俊賢