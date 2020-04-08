熊永達：料東涌綫延綫超支機會不大 部份工程難度大 社會 11:38 2020/04/08 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向 ▲ 香港運輸研究學會資深會員熊永達預計，東涌綫延綫超支機會不大。（資料圖片） 政府已邀請港鐵就東涌綫延綫展開初步研究，預計建造成本約187億元，將建東涌西和東涌東2個新站，料2023年動工，2029年竣工。 香港運輸研究學會資深會員熊永達今日（8日）出席港台節目時指，雖然東涌綫延綫涉及的路段只有1.3公里，但部分工程要在土質鬆散的填海區上進行，加上要顧及現有的路面交通，料工程困難較大。 綜合上述因素，他評估187億元的造價合理。熊永達又預計，工程2023年才動工，屆時物價和人力成本均有下調空間，相信工程超支的機會不大。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 【新冠肺炎】政府衞生部門拍掌撐醫護 港鐵開廣播呼籲拍掌 22:40 2020/04/03 【新冠肺炎】政府衞生部門拍掌撐醫護 港鐵開廣播呼籲拍掌 港鐵東涌綫延長1.3公里2029年竣工 新增東涌東及東涌西站 15:10 2020/04/07 港鐵東涌綫延長1.3公里2029年竣工 新增東涌東及東涌西站 去年10月荔景站港鐵撞石屎躉 消息：警方正起訴車長及其他涉事人士 16:27 2020/04/07 去年10月荔景站港鐵撞石屎躉 消息：警方正起訴車長及其他涉事人士 港鐵 建造 運輸