熊永達：料東涌綫延綫超支機會不大　部份工程難度大

▲ 香港運輸研究學會資深會員熊永達預計，東涌綫延綫超支機會不大。（資料圖片）

政府已邀請港鐵就東涌綫延綫展開初步研究，預計建造成本約187億元，將建東涌西和東涌東2個新站，料2023年動工，2029年竣工。

香港運輸研究學會資深會員熊永達今日（8日）出席港台節目時指，雖然東涌綫延綫涉及的路段只有1.3公里，但部分工程要在土質鬆散的填海區上進行，加上要顧及現有的路面交通，料工程困難較大。

綜合上述因素，他評估187億元的造價合理。熊永達又預計，工程2023年才動工，屆時物價和人力成本均有下調空間，相信工程超支的機會不大。

責任編輯：陳梓蔚