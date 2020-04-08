【新冠肺炎】超市包裝食物可藏冠狀病毒4℃仍可生存　食物放雪櫃前專家教3招消毒包裝

▲ 從超市購買的包裝食物可藏病毒，冠狀病毒在4℃的環境下仍可生存。

新型冠狀病毒可黏附在物件表面，除了要勤洗手，還要經常清潔常用的物件。美國一項研究發現，冠狀病毒可於雪櫃約4℃環境下繼續存活，有專家指出把物件放進雪櫃，先徹底消毒產品包裝，以策安全。本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷也指，任何包裝食物購買回家後，也要用水沖或者用清潔液處理。

病毒存活時間驚人

據《NBC Bay Area》報導，美國格拉斯通研究所（Gladstone Institutes）首席病毒學家和研究科學家Warner Greene博士指出：「就本質而言，冠狀病毒是「黏性」病毒，儘管它們這些（物件）表面迅速死亡，但它們在（物件）表面上存活時間也相當驚人。」

雖然目前仍在研究新型冠狀病毒，但美國微生物學會2010年一關於SARS的研究發現，SARS病毒在濕度低和華氏40度（約攝氏4.4度）的環境下，仍可好好生存。這種環境與雪櫃裡面的溫度和濕度差不多，而SARS病毒與新型冠狀病毒也有不少共通點。

徹底消毒產品包裝

基於上述研究，Warner Greene認為把物件放入雪櫃前，必須消毒。他與家人現在也會用毛巾沾上消毒液後，擦拭產品包裝後才放進雪櫃。每次購物後，總會按以下步驟清潔買回來的物品：

準備一碗或一桶消毒劑（最好含酒精成分），只有酒精或肥皂水可溶解病毒外膜。或者，使用稀釋漂白水：1/3杯漂白水+1加侖（約3.78公升）水



把毛巾浸入清潔劑後擰乾，徹底擦拭食物容器或包裝，例如袋子、盒子、瓶子、罐子等。



消毒放過這些食物的檯面



除了放雪櫃的物品，把食物放進櫃子之前，其容器或包裝同樣要經過消毒。



清潔可重覆使用的購物袋



清潔物品後，要清潔雙手

Warner Greene表示，目前未清楚冠狀病毒可否在0℃以下的存活，但勤力消毒冷藏品的包裝是好的。

曾祈殷醫生：任何包裝食物不要立即放雪櫃

本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷早前接受TOPick訪問指，任何的清潔液與物件接觸都要留意接觸時間，如果向物件噴灑方式，不知道物件可以接觸多少清潔液，相信份量及劑量很少，不太有作用。

他指出如果要清潔表面，需要浸及抹，有效的清潔液包括酒精、漂白水、雙氧水等，除了要用正確的物質，也要有足夠的時間停留及抹，例如：包裝食品及超市街市的貨物，有很多人購物都接觸過的物件。任何包裝食物購買回家後，也不要立即放雪櫃，需要用水沖，或者用清潔液處理。

至於食物中的水果、雞蛋，都要用水沖洗，水果可以用70℃的滾水沖超過5分鐘，盡量不要吃半生熟的蛋，盡量吃熟的食物。他指出病毒可以生存在物件長時間，例如紙張可以留一日，塑膠都要清潔，因為塑膠袋都要小心處理，需要立即洗手。

曾祈殷建議3招：

水果需要用水或滾水清洗表面

包裝食物需要清潔

接觸未經清洗的物件及塑膠後需要立即洗手

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責任編輯：羅嘉欣